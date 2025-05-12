«Смерть нацистам»: поляки сорвали антироссийскую провокацию украинцев в Варшаве

Дмитрий Сергеев.  
12.05.2025 08:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1477
 
День Победы, Дзен, Польша, Провокации, Россия, Украина


В Варшаве на мемориальном кладбище советских воинов прошли памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Великой Победы.

Помешать мероприятию попытались враги России, которые получили отпор от местных жителей.

В Варшаве на мемориальном кладбище советских воинов прошли памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Великой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

 Об этом «ПолитНавигатору» рассказал координатор международного движения «РУСОВ» Андрей Родионов.

«Возложить цветы и отдать дань уважения воинам Красной армии и Войска Польского, погибших в борьбе с нацизмом, пришли представители посольства России и активисты польских патриотических организаций, в том числе и польские соратники «РУСОВ».

К сожалению, российского посла и группу польских патриотов уже ждали проукраинские провокаторы, которых было достаточно много и которые вели себя очень агрессивно, всячески пытаясь помешать возложению цветов», – сказал Родионов.

По его словам, польские соратники «РУСОВ» совместно с другими единомышленниками дали хороший отпор провокаторам, обеспечили безопасность российскому послу и дали возможность всем желающим возложить цветы к мемориалу.

«Сотрудники польской полиции, присутствующие на мероприятии, в основном просто наблюдали за происходящим, фиксировали всё на видеокамеры и лишь изредка отводили в сторону наиболее агрессивных проукраинских активистов», – рассказал наш собеседник.

После возложения поляки не побоялись развернуть плакаты, на которых было написано: «Нет фальсификации истории. Вечная память погибшим в борьбе с фашизмом», «1945. Братский союз русских и поляков. Помним. Гордимся», «Смерть возрождению нацизма в Европе и на Украине».

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить