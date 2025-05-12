В Варшаве на мемориальном кладбище советских воинов прошли памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Великой Победы.

Помешать мероприятию попытались враги России, которые получили отпор от местных жителей.

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Об этом «ПолитНавигатору» рассказал координатор международного движения «РУСОВ» Андрей Родионов.

«Возложить цветы и отдать дань уважения воинам Красной армии и Войска Польского, погибших в борьбе с нацизмом, пришли представители посольства России и активисты польских патриотических организаций, в том числе и польские соратники «РУСОВ».

К сожалению, российского посла и группу польских патриотов уже ждали проукраинские провокаторы, которых было достаточно много и которые вели себя очень агрессивно, всячески пытаясь помешать возложению цветов», – сказал Родионов.