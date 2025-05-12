«Смерть нацистам»: поляки сорвали антироссийскую провокацию украинцев в Варшаве
В Варшаве на мемориальном кладбище советских воинов прошли памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Великой Победы.
Помешать мероприятию попытались враги России, которые получили отпор от местных жителей.
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Об этом «ПолитНавигатору» рассказал координатор международного движения «РУСОВ» Андрей Родионов.
«Возложить цветы и отдать дань уважения воинам Красной армии и Войска Польского, погибших в борьбе с нацизмом, пришли представители посольства России и активисты польских патриотических организаций, в том числе и польские соратники «РУСОВ».
К сожалению, российского посла и группу польских патриотов уже ждали проукраинские провокаторы, которых было достаточно много и которые вели себя очень агрессивно, всячески пытаясь помешать возложению цветов», – сказал Родионов.
По его словам, польские соратники «РУСОВ» совместно с другими единомышленниками дали хороший отпор провокаторам, обеспечили безопасность российскому послу и дали возможность всем желающим возложить цветы к мемориалу.
«Сотрудники польской полиции, присутствующие на мероприятии, в основном просто наблюдали за происходящим, фиксировали всё на видеокамеры и лишь изредка отводили в сторону наиболее агрессивных проукраинских активистов», – рассказал наш собеседник.
После возложения поляки не побоялись развернуть плакаты, на которых было написано: «Нет фальсификации истории. Вечная память погибшим в борьбе с фашизмом», «1945. Братский союз русских и поляков. Помним. Гордимся», «Смерть возрождению нацизма в Европе и на Украине».
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