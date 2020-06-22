22.06.2020, Москва, Максим Карпенко
 
нацизм, Политика, Россия, Украина
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«Смерть нацизму!» – в Москве атаковали украинский объект


Неизвестные повесили над входом в Украинский культурный центр в Москве на Арбате антинацистский баннер.

Об этом в своем блоге сообщил военный эксперт Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пегова, акция могла быть приурочена к годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз.

«Неизвестные активисты разместили провокационный банер на входе в украинский культурный центр в Москве. По всей видимости акция приурочена к годовщине начала Великой Отечественной Войны», – пишет Пегов.

На баннере можно увидеть надпись «Смерть нацизму».

Ранее бывший житель Киева Андрей Савельев, в 16 лет уехавший воевать на Донбасс на стороне ополчения (позывной «Вандал»), сорвал презентацию агитационного фильма о Майдане, которая проходила в Украинском культурном центре в Москве.


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