Смерть Навального. Радости либералов и западных русофобов нет границ

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И двух часов не прошло после официального сообщения о смерти экстремиста и террориста Алексея Навального в тюрьме, как комментарии этого трагического события посыпались словно из рога изобилия.

Те, кто говорит о убийстве блогера-уголовника, совершенным «режимом» и лично президентом России, преследуют разные, но вполне практичные цели.

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Оценок из США пока нет (Америка еще просыпается), но у российских экспертов нет сомнения в том, что вашингтонский истеблишмент выжмет из ситуации максимум, чтобы вынудить Конгресс проголосовать за выделение Украине новых денежных средств.

«Только думаю, что в итоге денег много Киеву не дадут», – считает политолог Марат Баширов.

В Старом Свете смерть Навального комментируют активно и оперативно.

Первым выступил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который отважно рубанул, что Навальный «был только что жестоко убит Кремлем». Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что «РФ должна ответить на серьезные вопросы». Глава Еврокомиссии Роберта Метсола, «в ужасе» заявила, что «Россия отняла у него свободу и жизнь, но не достоинство». Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность «за трагическую смерть».

«Тепленькая пошла по буржуйским сми. Я ждала, кто первый заявит ‘политикал ассассинейшн’. Гардиан вроде первый. Но Оскар все равно отправляется в Латвию – их презик объявил аж ‘бруталли мердерд’. Не буду даже начинать им объяснять, что его все давно забыли, что убивать его не было никакого смысла, тем более – перед выборами, что это выгодно как раз совершенно противоположным силам. Чего объяснять-то, когда они и так все это прекрасно знают», – прокомментировала реакцию Европы в своем тг-канале главред RT Маргарита Симоньян.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «моментальную реакцию лидеров стран НАТО саморазоблачительной».

«Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы», – отметила она.

Депутат Госдумы экономист Михаил Делягин сформулировал утилитарную цель этой коллективной истерики. Он не исключает что, обвинив в «сакральной жертве» Россию, «Запад сможет наконец окончательно украсть замороженные 300 млрд долларов».

Не преминул записаться в бенефициары неожиданной смерти и президент Украины Владимир Зеленский. В момент публикации новости он счастливо оказался на трибуне Мюнхенской конференции и не упустил такого случая.

«Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, только бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное», – путано, но эмоционально заявил Зеленский.

«Как вовремя всё-таки. А то Авдеевка, Сырский, Залужный… И тут – словно пас подали», – иронизирует по этому поводу писатель Захар Прилепин.

Плотной группой скорбящих и обвиняющих выступили либералы, как в России, так и уехавшие. Они не сомневаются, что это было «спланированное Путиным политическое убийство».

Прикладной смысл трагедии — сорвать президентские выборы в России – четко сформулировал беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский.

«Я призываю всех в полдень 17 марта прийти на избирательные участки и вписать имя Алексея Навального в бюллетень для голосования. Если вы не знали или сомневались, как действовать в этот день, то вот вам ответ», – призвал Ходорковский.

За пафосом либеральных оппозиционеров видна плохо скрываемая радость от запуска очередного «черного лебедя».

«Происходит это ровно за месяц, ровно в тот момент, когда российская оппозиция представляет собой пустое место, когда общественная позиция разворачивается в сторону России. Противная сторона вдруг получает подарок, который без сомнения вызовет в западном мире антироссийскую волну», – считает журналист Тина Канделаки.

Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла пишет, что от смерти Навального «нам больше вреда, чем от всей его нескучной жизни и даже, чем от его же “отравления” страшными спецслужбами».

«Но если посмотреть на дело трезво, то организованных сторонников Навального в России уже нет. “Штабы” разгромлены. Никаким актуальным политиком он не был, как ни пыжились убежавшие за границу его друзья. И пена сойдет на нет очень быстро», – считает Перла.