«Смерть Навального ворует наш хлеб!» – в Киеве проклинают «либеральную демократию»

Вадим Москаленко.  
20.02.2024 19:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Украина


Обидно, что западное либеральное сообщество подняло такой шум из-за смерти в колонии осуждённого за мошенничество Алексея Навального, как будто это важнее того, что происходит на Украине.

Об этом в эфире «5 канала» заявила украинский литературовед и критик Вера Агеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обидно, что западное либеральное сообщество подняло такой шум из-за смерти в колонии осуждённого за...

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«Такой болезненный стыд за всех их. Если хотите, стыд за европейских интеллектуалов как таковых. Почему смерть Навального является чем-то невероятным? Это лишь ещё одно убийство внутри России. В конце концов, не нужно забывать, что Навальный был сторонником этой войны, Навальный поддерживал эту войну. О чём мы говорим? Мы говорим о том, что это убийство важнее погибших украинских детей, это важнее убийства наших беззащитных пленных?

Если говорить глобально, мы видим, как эта либеральная демократия неспособна принять вызов. Это видно на примере ООН, на примере многих европейских международных организаций. Либеральная демократия неспособна принять вызовы войны, они не могут выйти из этой тёплой ванны, в которой они привыкли быть. И всё это очень трагично», – стенала Агеева.

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