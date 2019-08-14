Смерть оборвала важный неформальный контакт Коломойского с Москвой

14.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Смерть от онкологического заболевания известной в политических и светских кругах РФ бизнесвумен Аллы Вербер оборвала еще один неофициальный контакт между Украиной и Россией, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает информированный российский телеграм-канал Незыгарь.

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Как сообщает канал, зять Вербер – это украинский бизнесмен Тимур Миндич, женатый на ее дочери Екатерине. Их бракосочетание по иудейскому обряду состоялось весной 2010 года в Иерусалиме.



Помимо всего прочего, Миндич – член попечительского совета Еврейской общины Днепропетровска и совладелец компании Green Family Ltd (Кипр), в число совладельцев до января 2019 года входил новый президент Украины Владимир Зеленский.

“Но самое главное, Зеленский и его окружение всегда старались скрывать, что на самом деле Миндич – сотрудник группы «Приват» и Игоря Коломойского. Именно Коломойский делегировал Миндича в окружение Зеленского. Миндич отвечал за безопасность предвыборного штаба и самого кандидата Владимира Зеленского. И хотя люди Зеленского всячески отрицали связь с Коломойским, в ряде случаев они прокололись. Например, когда в апреле 2019 Зеленский сдавал анализы в клинике, то журналисты вычислили, что он приехал на авто Миндича”, – говорится в сообщении.

По данным Незыгаря после победы Зеленского зятя Вербер «повысили» по службе – Коломойский и его бизнес-партнеры – назначили Миндича руководить всеми охранными структурами группы «Приват», которые работают под вывеской «Безопасность. Охрана. Гарантия» (сокращенно – Б.О.Г.).

Как утверждают источники Незыгаря, Алла Вербер – “одна из тех, кого Коломойский имел в виду, когда утверждал, что «у нас есть достаточно возможностей на неофициальные контакты с Кремлем. Достаточно возможностей. И это не проблема – наладить неофициальные контакты». Не секрет, что Вербер сотрудничала и контактировала в Москве со многими персонами из украинской партии и была «подружкой» жен и детей известных российских политических персон”.

Напомним, похороны умершей в Италии от онкологического заболевания Аллы Вербер – бизнесвумен, фешен-директора московского ЦУМа и подруги многих российских политиков и знаменитостей состоятся сегодня, 14 августа, в Торонто.