«Смерть поганой укропне!» – канал Коломойского засёк неугодного наблюдателя ОБСЕ

10.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские СМИ потребовали у МИД Украины разъяснений, каким образом «агентам Кремля» попадают в руки дипломатические удостоверения для работы в СММ ОБСЕ.

Об этом говорится в сюжете ТСН принадлежащего олигарху Игорю Коломойского телеканала «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские медали, голубой берет и агрессивные антиукраинские записи – на первый взгляд, обычная жертва пропаганды родом из страны-агрессора, но если всмотреться в должность, пожелание смерти украинцам и прославление ДНР и ЛНР публикует в соцсетях человек, чья работа независимо отчитываться о российско-украинской войне», – сообщают авторы сюжета.

Речь идет о представителе миссии ОБСЕ Николае Алексееве.

На канале Коломойского утверждают, что обнаружили скрины публикаций, среди которых призывы: «Смерть тварям укропитекским», «Смерть поганой укропне!» и т.п.

Также в сюжете показали дипломатическую карточку Алексеева, выданную в мае этого года МИДом Украины.

«Почти все русские, которые принимают участие в работе международных институций, а это, прежде всего, представительство ООН в Украине и ОБСЕ, это люди, которые выполняют задания российских спецслужб. Они принимают активное участие в информационных спецоперациях против Украины, дискредитируют Украину», – рассказал украинский пропагандист Юрий Бутусов.

«Украина не признала состояние войны с РФ, поэтому формально они имеют право направлять нам представителей России для участия в их миссии, запрета нет», – с сожалением добавил пропагандист.

В ОБСЕ же на запрос канала ответили: «Вопрос изучаем, взгляды Алексеева с официальными не совпадают».

Журналисты канала также нашли ассистента отдела прессы ОБСЕ Оксану Добровольскую, которая два года работала на луганской ТРК, а после провозглашения ЛНР «превратилась в рупор боевиков».

«Сейчас на своих страницах в соцсети Добровольская отчитывается о деятельности ОБСЕ, а студентам в оккупированном Луганске объясняет принципы работы миссии», – с возмущением отметили в сюжете.