Смерть предателям! Россия продолжает охоту на шакалов

Охота на шакалов началась. Впрочем, она никогда не заканчивалась. Предатели должны чувствовать, что под их ногами земля горит, где бы они не находились

На расширенном заседании коллегии ФСБ президент Владимир Путин заявил:

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«Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, они тоже активно применяются, да и всякого рода отребья, которые по разным каналам оказались на территории киевского режима, все эти попытки провалились. Я хочу в этой связи вот на что обратить ваше внимание. Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно, мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились».

А история богата случаями справедливого возмездия, которое настигало предателей и террористов, даже спустя многие годы. Правда сейчас процессы ускоряются и «награды» находят своих получателей достаточно быстро.

Напомним самый свежий случай и кратко вспомним прошлое, в хронологическом порядке.

В феврале этого года Испании был убит российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов, который жил там по поддельным документам. Тварь, которая за деньги предала Родину и убила двух своих сослуживцев, была ликвидирована.

Что ж, служба сильна традициями.

Напомним, об одном из первых известных случаев наказания предателей за пределами страны. В августе 1937 года во Франции спецгруппой НКВД был казнен Георгий Агабеков – первый в ряду высокопоставленных невозвращенцев из числа сотрудников СВР. Он бежал на Запад еще в 1930 году, воспользовавшись своим назначением на должность резидента нелегальной разведки в Стамбуле. Оттуда он перебрался во Францию… На том его карьера и закончилась

10 февраля 1941 года в номере отеля Bellevue в Вашингтоне обнаружили тело Вальтера Кривицкого. Он был создателем одной из самых крупных разведывательных сетей в Западной Европе. В 1938 году он переехал в США, выдал около сотни имен людей, сотрудничавших с советской разведкой. В частности – шифровальщика британского МИДа, работавшего на СССР и члена Кембриджской пятерки Кима Филби, но англичане ему не поверили.

Советская разведка предпринимала несколько попыток выкрасть предателя, чтобы отдать под суд на родине, но тому удавалось ускользнуть. В последние годы Кривицкий жил в постоянном страхе, рассказывая, что его «вина очень велика» и он «хочет жить, но это невозможно». ФБР признала причиной его смерти суицид. Сам «самоубитый» неоднократно заявлял, что его ликвидацию могут обставить именно как самоубийство.

Самая известная казнь за рубежом: 15 октября 1959 года в Мюнхене в подъезде дома на Кройтмайрштрассе, 7 было обнаружено тело гражданина ФРГ Штефана Попеля. При осмотре у него оказался пистолет, позже выяснилось, что погибший – бывший лидер ОУН-УПА Степан Бандера.

Летом 1959 года в Швецию вместе с подругой – гражданкой Польши, сбежал капитан 3-го ранга, командир советского эсминца «Сокрушительный» Николай Артамонов. В Швеции беглец попросил убежище, но его передали ЦРУ, с которым перебежчик пообещал сотрудничать. Получил американское гражданство и паспорт на новую фамилию Шадрин.

Предатель работал в разведуправлении Минобороны США. В 1975 году Артамонова заманили в Австрию. Когда он сел в автомобиль, на лицо ему накинули пропитанный хлороформом платок, усыпленного перебежчика собирались вывезти в Чехословакию, но с хлороформом вышла передозировка. Предатель скончался.

В новейшей истории России возмездие в отношении террористов и предателей наступало стабильно и регулярно.

Абу Умар из Саудовской Аравии – в конце 90-х в Сержень-Юрте организовал школу подрывников «Кавказ». Именно он подготовил террористов, организовавших взрывы жилых домов в Москве в 1999 году и в других российских городах. На его след сотрудники ФСБ вышли в июле 2001 года – в горном селе Майтруп он скрывался с несколькими своими телохранителями… В конечном итоге все было достаточно прозаично: подвал дома, где он пытался спрятаться, забросали гранатами.

В апреле 2002 года стало известно о смерти известного террориста Хаттаба, прибывшего из Иордании в Чечню воевать против России. Он был отравлен сильнодействующим ядом в переданным ему письме.

В феврале 2004 года в столице Катара – Дохе погиб один из лидеров чеченских боевиков Зелимхан Яндарбиев. Он был взорван в автомобиле, когда возвращался домой после пятничной молитвы. По обвинению в организации этой акции были арестованы и приговорены к пожизненному тюремному заключению два сотрудника посольства РФ. Но их скоро передали российской стороне.

10 июля 2006 года был ликвидирован самый разыскиваемый лидер террористов Шамиль Басаев. Погиб в результате взрыва сопровождаемого им грузовика «КамАЗ» с оружием и боеприпасами. По одной из версий, грузовик предназначался для подрыва здания МВД Ингушетии, однако мина, заложенная в автомобиль сотрудниками спецслужб, сработала раньше. От Басаева осталось только оторванная голова.

Сергей Третьяков, в 1995 году – заместитель руководителя резидентуры СВР в Нью-Йорке, под его руководством – несколько десятков агентов, в том числе и в ООН. Пользуясь служебным положением, Третьяков сам вышел на ЦРУ с предложением о сотрудничестве… В 2000 году его семья запросила убежище в США. 13 июня 2010 года он внезапно умер, подавившись куском мяса, как следует из судебно-медицинского заключения. Бывает.

В 2000 году политическое убежище запросил кадровый сотрудник СВР Евгений Торопов, работавший первым секретарем российского посольства в Оттаве, к тому времени уже долго работавший на ЦРУ. В 2010 году он неудачно схватился рукой за оголенный электропровод, отчего и отправился в ад.

Пусть мрази из РДК и прочие ублюдки не сомневаются в том, что и их настигнет длинный меч российского правосудия. И не обязательно в здании суда.

И для них должна быть поучительна история предателя, их безыдейного идеологического предшественника, воевавшего против своего народа – Власова, главаря РОА.

Его в конечном итоге повесили 1 августа 1946 года. Ради современных власовцев стоило бы сделать исключение – вернуть для них смертную казнь через повешение.