Смерть ренегата. Умер протеже Берии и один из духовных отцов незалежной Украины

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Из Украины пришла весть – умер Дмытро Павлычко. О смерти 94-летнего поэта сообщил общественности глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский – тот самый, если кто не помнит, борец с музеем Булгакова в Киеве, а в прошлом – кропатель стихов о партии, Ленине и комсомоле.

Для тех, кто слишком стар, как автор этих строк и помнит не только первые годы самостийности, но и последние десятилетия советской власти, новопреставленного персонажа особо представлять не надо. Классический номенклатурный советский поэт, обласканный партией и правительством дважды – и во времена строительства коммунизма и в эпоху розбудовы державы.

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А еще – зеркало той удивительной метаморфозы, произошедшей с украинской интеллигенцией советской поры, значительную часть которой, как выяснилось, составляли приспособленцы, карьеристы, перевертыши и ренегаты, злой насмешкой судьбы вписанные теперь в основание новой украинской государственности в качестве ее «духовных отцов-основателей».

Родившегося на Прикарпатье Павлычко по расхожей легенде подсадил на подножку карьерного поезда чуть ли не сам всесильный тогда Лаврентий Павлович Берия. Молоденький бывший боевик УПА, вступивший после ВОВ в комсомол, не только стал образцово-показательным «перековавшимся бандеровцем», но и сразу же привлек внимание органов госбезопасности – там заметили талант Павлычко и, как утверждают злые языки, привлекли к негласной агентурной работе в рамках борьбы с националистическим подпольем.

Впрочем, жизненная ситуация семьи Павлычко может служить хрестоматийной иллюстрацией расколотого западноукраинского общества тех лет. Его отец был организатором первых колхозов на Западной Украине и едва не стал жертвой УПА, в рядах которой воевали оба его сына, занимавшиеся саботажем начинаний советской власти в крае.

Сам же ныне усопший уже в годы перестройки и позже утверждал, что покинул УПА не добровольно, а по приказу сотника – чуть ли не с заданием по внедрению в органы советской власти, чтобы разлагать их изнутри. Впрочем, за давностью лет проверить обе версии сегодня вряд ли представляется возможным.

Дебютировал на литературном поприще Павлычко в год смерти Сталина – 1953-й – с книгой стихов «Любовь и ненависть». Любил герой Павлычко, естественно, советскую Родину, а обьектом жгучей ненависти были буржуазные украинские националисты – наймиты империализма и капитала.

Интересно, что публикации этих первых павлычкиных стихов также содействовал лично Берия – незадолго до своего падения и казни, о чем свидетельствуют всплывшие уже в наше время архивные материалы.

«Главный редактор Львовского книжно-журнального издательства Цмокаленко, которому Павлычко представил сборник своих стихов, уже два года задерживает издание этой книги. Учитывая, что стихи Павлычко талантливые и в основном направлены против Ватикана и буржуазных националистов, такая книга могла бы сыграть большое воспитательное значение для местной молодежи», – говорилось в докладной записке Берии Президиуму ЦК КПСС.

Исчерпывающее представление об идеологической начинке творчества раннего Павлычко дают вот эти выжимки из его стихов разных лет (даю без перевода, так сочнее звучание):

І на Схід дивились галичани. На Москву дививсь в надії, Львів…

***

Як добре, що на світі є Москва, Моя земля, столиця і надія!

***

Я син простого лісоруба, Гуцула із Карпатських гір. Мені всміхнулась доля люба У сяєві Кремлівських зір.

***

До комунізму стрімки плаї – Йде Україна – зоря моя. Партія – серце її, Ум її – партія!

***

Тож не вдалось огидливим ізгоям Вас отруїти жовто-синім гноєм У холодно-вітряній чужині.

***

І хай не лізуть братовбивці з шкіри – Ніхто ще не зробив з трезуба ліри, Не вийде з ката й холуя поет!

Ну и так далее. Много позже он признавался в интервью, что «писал коммунистические стихи очень искренне».

Послевоенные советские десятилетия стали для Павлычко временем стремительного восхождения по номенклатурно-писательской лестнице. И вот он уже завотделом поэзии в журнале «Октябрь», работник секретариата Союза писателей Украины, лауреат Госпремии имени Тараса Шевченко, главред журнала иностранной литературы «Всесвіт», член ЦК украинского комсомола, член КПСС, депутат Верховных Советов СССР и УССР, орденоносец – советская власть наградила его орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов.

Последняя награда выглядит символично-издевательски, с учетом той рьяной ксенофобии и русофобии, проводником которой станет орденоносец в постсоветские годы.

Учитывая номенклатурное положение Павлычко, совсем неудивительно, что его имя стоит практически на каждом втором доносе в отношении диссидентствовавших и фрондировавших против советской власти коллег по литературному цеху. Многим лично он поломал карьеры, став причиной увольнений, арестов и ссылок. Уже в годы незалежности ему эти страницы его биографии часто вспоминали.

На излете СССР Павлычко, как и другие такие же номенклатурщики от культуры – типа Владимира Яворивского, Ивана Драча, Леся Танюка – вступил в Народный Рух – тогда еще не демонстрировавший явно свою волчью антикоммунистическую и националистическую шкуру, а маскировавшийся второй частью своего названия – «За перестройку».

Именно этот ситуативный политический союз – партноменклатуры и ее идеологической обслуги из будущих националистов – и привел УССР к 24 августа 1991 года, то есть к незалежности.

Новое время диктует и новые стихи. И вот уже Павлычко гремит с трибуны с обличениями всего того, что он раньше восхвалял:

Земля рабів обдерта й боса, Але вона візьме своє: Зламає наляк малороса І на коня для Кривоноса Ульянова перекує.

****

Ми триста років Москві служили, Пора настала – вставай з колін! До краю свого перепечену кров’ю Ми чуємо в серці московську стрілу.

****

Прапор вносят до залу Синьо-жовтий! Імперія – в шок! І сходить із п’єдесталу, Згубивши кепку злинялу, Ненависті й зла божок.

***

Ми відали – КПРС – нагайка твердотіла, Але ж лизали, наче пес, Кров, що на ней горіла.

На примере Павлычко можно писать диссертацию о том, как становятся ренегатами:

«Пусть прозвучит в этом утреннем зале слово Владимира Ильича Ленина… Это и есть наша главная платформа»;

«Не знал ни про голод 1932-1933 годов, ни про масштабы ГУЛАГА… не знал про несчетное число преступлений, совершенных по отношению к украинскому народу и другим народам под руководством партии».

Между этими двумя заявлениями – всего четыре месяца разницы и демонстративно положенный на стол партбилет КПСС, отсылками к идеологии которой Павлычко еще недавно обосновывал отказ в равноправии языков в УССР:

«Необходимо спасать украинский язык, а вместе с ним – идею социализма. Поскольку там, где гибнет нация, там гибнет и социализм».

Ставший первым президентом компартийный идеолог Кравчук не успел отблагодарить Павлычко, однако это за него сделал Кучма, при котором бывший певец коммунизма стал госслужащим первого ранга, затем послом Украины в Словакии и Польше.

Успел Павлычко отсидеть и в Верховной раде уже незалежной Украины, причем сразу три созыва. Последний раз его выдернули из нафталина усилиями тандема Ющенко-Тимошенко. А уже во время последних президентских выборов Павлычко отметился сочинением верноподданнической оды в адрес Порошенко:

Горять на Сході крові кілометри. Їх розтоптали миру прохачі. А я тебе благаю, друже Петре, Не бійсь, веди на путінські мечі! На сміливих спадає божа манна, Не згине той, хто завжди йде вперед. Я був колись в Шухевича Романа Стрільцем. Бери мене, я – твій поет. Впаде залізо люте многолезне. Все подолає правда і любов. І нація в огнях війни воскресне Я йду з тобою, Петре, йду з тобой!

Новая Украина по достоинству оценила заслуги ренегата, буквально осыпав его наградами. Тут и звание героя Украины и орден Державы и орден Свободы и орден князя Ярослава Мудрого IV степени и орден «За заслуги»…

В общем, нынешним украинским патриотам есть с кого делать жизнь. Главное – не забыть, что вовремя предать – значит предвидеть.