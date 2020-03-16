«Смерть России»: «Місто-герой Одеса» покорена нацистами

16.03.2020, Одесса, Максим Карпенко

Несколько десятков украинских нацистов на минувших выходных безнаказанно требовали «смерти России» на митинге в центре Одессы, где русофобы вольготно чувствуют себя после кровавого подавления антимайдана в 2014 году.

Акция была приурочена ко «дню добровольцев» – шестой годовщине начала формирования из числа боевиков Евромайдана т.н. Нацгвардии, которая была брошена на борьбу с русским восстанием в Донбассе.

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На митинге в Одессе нацисты собрались, чтобы почтить память погибших «побратимов» и потребовать у президента Владимира Зеленского прекратить «капитуляцию». В руках у собравшихся были плакаты с лозунгами «смерть России», «Зе – прочь Ермака за поребрик», «Не верю в силу слова, а верю в силу п…дюлей».

«Некоторых смущает якобы немногочисленность одесских митингов. А некоторых, наоборот, успокаивает. Это обманчивое впечатление. Сотня веселых у Дюка означает как минимум несколько тысяч в Соборяне. И местный хлопок это хорошо знает», – пригрозила один из организаторов пикета Алена Балаба.