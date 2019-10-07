«Смерть творогам!»: Зеленского попугали, чтобы он стал сговорчивее

07.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нечего опасаться нового Майдана, потому что его не поддерживают крупные олигархи и Запад. Об этом в своем блоге заявила киевская адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, нынешние митинги в Киеве были организованы экс-президентом Петром Порошенко, олигархом Игорем Коломойским и поддержаны главой МВД Арсеном Аваковым, но Зеленскому удалось договориться с двумя последними.

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«Буянят против «формулы Штайнмайера», на которую всем глубочайше наплевать, потому что это атака на Зелю, петюлькины нацики-хренацики, а также Аваков с Коломойским, которые решили всем этим пошантажировать Зельца и околозельцевскую команду 95-го квартала.

По доходящим инсайдам и по позорному зрелищу, которое мы наблюдали в центре Киева, получается, что Зельц, таки, пошел на уступки и дал какие-то гарантии Авакову и, разумеется, Коломойскому.

Вон, Андрюша Богдан выложил у себя на Фейсбуке трогательные скриншотики о том, что, оказывается, народ на митинг собирали за бабло – 100 гривен в час. В общем, остается констатировать, что вся эта фигня пошла пшиком.

Еще, конечно, впереди. 14-е октября, Покрова, то есть день, когда все нацики шляются по улицам и орут про «хероям сала» и «смерть творогам», но очень показательно то, что Жеки Карася из С14 на акции не было, он был где-то в Хмельницком, представлял какую-то там организацию. Ну, надо же придумать отмашку, почему сегодня он не протестовал.

И вообще, нацики там были чисто для проформы. Позорище. В общем, пока Зельцу бояться особо нечего», – заявила Монтян.

Адвокат также подчеркивает, что «добро» на переворот не получено со стороны Запада: «Кроме того, не забываем, товарищи, что в нашей стране недостаточно просто выйти и помайданить – необходимо, чтобы Майдан поддерживал коллективный Запад, а нет печенек – нет и майдаунов. А в этот раз данный Майдан вашингтонским обкомом не санкционирован. А, как известно, все несанкционированные Вашингтоном майданы считаются недействительными».