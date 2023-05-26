Смерть Зеленского ничего не изменит и не спасёт Украину – учёный

Украинский народ сам готов посадить Зеленского на кол и вздернуть на фонарном столбе. Западные партнеры тоже не гарантируют сохранение жизни своей марионетке, поэтому единственный выход для него – сдаться российским солдатам.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал доктор политических наук Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский неадекватный и, по-моему, это сейчас видит каждый, кто просто бросит на него взгляд мимолётом. Я бы хотел увидеть будущего Зеленского как шоумена. В шоу «Зеленский и его супруга отбывают наказание и добывают уран на рудниках в Желтых Водах Днепропетровской области». Это замечательное решение. Но, возможно, он до этого шоу не доживет, – считает Семченко. – Возможно рассерженный народ, а народ, проживающий на подконтрольных Киеву территориях в ярости, его сдерживает только репрессивный аппарат, ведь Зеленский к народу даже близко не подходит, только к специально обученной массовке, но если попадет в руки к народу, то он сыграет в любимую забаву – «посади Зеленского на кол» либо «повесь на фонарь». Поэтому для него счастье, если он попадет в руки русских солдат, эти хоть его до суда додержат. Если говорить о западных партнерах, то он тоже может потеряться у них где-нибудь, без вести пропасть, выпасть из самолёта, упасть с шасси улетающего самолёта. Масса вариантов. Поэтому лучший вариант для Зеленского – это успеть добежать до русских солдат, тогда он выживет».

Политолог Денис Батурин уверен, что никто не позволит на Украине применять какие-либо конституционные механизмы для отстранения Зеленского, да и сама его фигура мало что значит.

«Давайте так: все, наверное, на кухнях, в дружеских кругах обсуждали, а что если Зеленского того, что будет? Да ничего не будет. Кто такой Зеленский? Персонаж, актёр, играющий роль президента, – Как раньше было: нет человека – нет проблемы. Но здесь человека не будет, а проблема останется. Поэтому одна из целей специальной операции- это денацификация, слом мозгов, как сделали с фашистской Германией, и там было целое национальное покаяние, которое сейчас постепенно начинают сглаживать, и говорить о том, что немецкие танки в украинских степях, идущие на Россию, стреляющие по русским солдатам, это же нормально, это же по-европейски, мы демократию защищаем. Так вот, Зеленский не имеет никакого значения. Я думаю, главная мечта Зеленского – дожить до следующих выборов и проиграть эти выборы к чёртовой матери, стать каким-нибудь комиссаром в ЕС, ОБСЕ или заместителем генсека ООН, если она ещё будет к тому времени существовать».