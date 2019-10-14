«Смерть Зеленскому!» – националисты вышли на улицы Киева

14.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинские националисты собрались в центре Киева, чтобы выразить президенту Владимиру Зеленскому протест против мирного урегулирования конфликта в Донбассе и продажи сельскохозяйственных земель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Митинг в. парке им. Шевченко перед одноименным Киевским национальным университетом устроили представители националистической партии «Свобода», боевики «Национального корпуса», а также представители других радикальных организаций и фермеры, приурочив его к годовщине создания воевавшей на стороне немецких захватчиков Украинской повстанческой армии.

«Сегодня мы должны четко осознавать главные угрозы украинскому государству. Это внешний враг – Москва, наш извечный враг, который всеми способами ведет войну против Украины. Второй враг – наша власть, которая не способна мобилизовать украинское общество на защиту, и поэтому становится на путь капитуляции. На этот путь нынешний президент Зеленский уже стал, он уже дал преступный приказ нашим военным отступать с линии фронта. Ни на шаг нельзя отступать! Он согласился разрушать Украину по так называемой «формуле Путина-Штайнмайера». Это шаг к разрушению Украины…

Во второй статье Конституции записано, что Украина является унитарным государством, и не может быть отдельного статуса для какой-то части Украины, будь то Донбасс, Львовщина, Одесчина или Закарпатье. Единственный статус для всей Украины – унитарность. И попытка это нарушить какими-то особыми законами для отдельных регионов, а в данном случае идет разговор о Донбассе, это покушение на конституционный переворот. Это государственная измена. Поэтому я призываю: Остановись, пока не поздно, чтобы с позором не ушел со своего поста!», – заявил «ветеран» украинского националистического движения, экс-депутат Верховной рады Степан Хмара.

Толпа поддержала выступающего криками «Позор!» и «Смерть Зеленскому!».

«Не может быть никакого разговора о разрешении на торговлю украинской землей, и точка. Мы предупреждаем сегодня президента: Никаких разговоров о рынке земли, забудьте об этом. Это ультиматум-предупреждение. Если власть не остановится, мы должны мобилизоваться и применить любые средства, но не допустим капитуляции, не допустим торговли украинской землей», – заявил националист, закончив выступление традиционным бандеровским возгласом.

Организаторы митинга также призвали собравшихся принять участие в вечернем марше украинских националистов.