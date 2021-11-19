Смерть злейшего врага Эрдогана, или куда разворачивают Турцию

Загадочная смерть от отравления исламского проповедника и турецкого политического деятеля Фетхуллаха Гюлена не дает сейчас покоя многим как в Анатолии, так и в самих США, где и произошло это событие в ночь на 17 ноября.

Правда, его сторонники из организации Golden Generation («Золотое поколение») или по-турецки FETÖ в Пенсильвании пытаются всячески опровергнуть данное сообщение, что не добавляет ясности в ситуацию. Так или иначе, но устранение главного противника Реджепа Эрдогана может быть частью большой игры между Вашингтоном и Анкарой.

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Всё началось с того, что турецкий оппозиционный информационный портал Oda TV распространил новость о гибели Фетхуллаха Гюлена в результате отравления в его поместье в Пенсильвании, где также предположительно покончил с собой еще один из его соратников. Подобная весть действительно взбудоражила турецкую диаспору за рубежом, да и общественность в самой Турции, где все СМИ, в том числе государственные и поддерживающие правящую партию, перепечатали известие.

По данным журналистов Oda TV активистам движения FETÖ было поручено не говорить о случившемся, а источники в американских спецслужбах, с которыми удалось переговорить, якобы подтвердили новостному порталу эту информацию. Тем временем, въезд на ферму в Пенсильвании запрещен. Организация Гюлена усилила меры безопасности до максимального уровня, чтобы информация не просочилась наружу.

Вслед за этим сообщением в социальных сетях появились различные версии и мнения, которые косвенно также говорят о правдивости распространенного сообщения. Так, известный турецкий публицист Бурак Бекироглу разместил в Twitter новость о том, что причастным к ликвидации лидера религиозно-политического объединения может быть лицо из числа сотрудников его ближайшего сподвижника Джевдета Тюркйолу.

По мнению многих, этот человек являлся тайным агентом разведки Эрдогана. Эдакий анатолийский Меркадер, который вместо ледоруба использовал яд в целях ликвидации опаснейшего врага султана всех тюрков и правоверных. Но пока всё это остаётся на уровне слухов и пересудов, так как официально полиция и власти Пенсильвании хранят молчание, а соратники опального проповедника настойчиво отрицают сей факт и даже предоставляют в качестве «доказательства» жизнеспособности патриарха смонтированный ролик его молитв, который мог быть очевидно снят ранее.

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Почему всё-таки поднялся такой шум после такого сообщения, которое могло быть целенаправленным информационным вбросом? Дело в том, что Фетхуллах Гюлен возглавляет влиятельнейшее международное турецкое общественно-политическое движение, связанное с ЦРУ и американским истеблишментом, стоявшее сначала у истоков возвеличивания Реджепа Эрдогана в 2002 году, а затем принявшее участие в попытке государственного переворота 15-16 июля 2016 года.

Напомним, что после провала путча президент Турции принялся проводить жесткие репрессии, в результате чего 292 тысяч граждан республики оказались в тюрьмах по обвинению в работе на FETÖ, а еще не менее 150 тысяч лишились своих постов и мест в государственном и частном секторе. При этом были ликвидированы многие оппозиционные издания, а целый ряд несогласных парламентариев и корреспондентов попали в места не столь отдаленные.

При этом надо отметить, что Фетхуллах Гюлен, как и Реджеп Эрдоган также изначально был сторонником возрождения Османской империи и через сеть учебных заведений по всему миру, особенно в бывших советских республиках Центральной Азии и Закавказья осуществлял политику «мягкой силы», распространяя культурное и политическое влияние Анкары. Именно при его участии происходит идеологическое объединение панисламизма и некогда светского пантюркизма.

Но в правящем классе Турции в 2013-м году произошел раскол на условно радикальных и умеренных адептов неоосманизма, в результате чего Фетхуллах Гюлен стал играть роль «либерала», а Реджеп Эрдоган начал проводить линию на установление бонапартистского режима, усиливая свой семейный клан и осуществляя все более самостоятельную внешнюю политику, вступающую в конфликт с Израилем, Саудовской Аравией и интересами США в регионе.

Президент Турции попросту постарался воспользоваться результатами «цветных революций» на Ближнем Востоке и в Северной Африке, возомнив, что пришло время силой оружия и руками подконтрольных исламистских группировок начинать восстанавливать империю, а заодно и разгромить сирийских и иракских курдов, поддерживаемых американцами. Естественно, что Вашингтон при поддержке своих европейских сателлитов постарался убрать новоявленного султана, в том числе, и с участием сторонников Гюлена, проникших в армию и госаппарат.

Самое интересное, что курировал подготовку государственного переворота в Турции тогдашний вице-президент Джо Байден, который после его провала осудил проходящие массовые чистки, как проявление «нарушений прав человека и демократических свобод». После этого, мстительный Эрдоган записал будущего президента США в список своих врагов, а глава FETÖ стал главным камнем преткновения между Белым домом и руководством Турции.

Анкара последние пять лет постоянно требовала от Вашингтона в качестве главного условия по нормализации отношений между странами выдачи Фетхуллаха Гюлена, окопавшегося с соратниками в Пенсильвании, и даже пошла на обострение, закупив у России установки ПВО дальнего действия С-400. Понятно, что правящая элита США не могла согласиться с таким вариантом, используя псевдопроповедника в виде инструмента давления на слишком неуживчивого анатолийского правителя.

Но сейчас после ухода американцев из Афганистана и перемещения главных военно-политических усилий Белого дома в Индо-Тихоокеанский регион геополитическая ситуация резко изменилась и теперь Джо Байдену реваншистский режим Эрдогана понадобился уже в качестве друга. Образовавшийся вакуум Запад планирует заполнить турецкой экспансией, где Организация тюркских государств и другие проекты будут выполнять роль инструмента по сдерживанию Китая и России.

Мало кто заметил, но именно в тот момент, когда разгорелся скандал с отравлением престарелого Фетхуллаха Гюлена, в Вашингтоне шли интенсивные переговоры между американскими и турецкими военными о закупках авиационной техники. Более того, турецкий министр обороны Хулуси Акар 17 ноября пошёл на шантаж своих партнёров по НАТО и пригрозил закупить российские истребители, если Пентагон откажется поставить Анкаре истребители F-16.

Пока вопрос этот не решен, турецкая военная делегация по-прежнему находится в американской столице, ожидая политического решения Белого дома. И похоже таким «пряником» для Эрдогана и могло стать данное неожиданное отравление главного его противника в Пенсильвании. При этом не важно, кто его «замочил», свои собственные соратники, которые одновременно являются агентами ЦРУ и АНБ или же охрана на время ослабила бдительность, позволив султанской разведке расправиться с врагом.

Даже если он и не умер, его политическое исчезновение является свершившимся фактом, как гарантия того, что со стороны Запада для новоявленного османского правителя теперь будет обеспечен надёжный тыл. Регионального агрессора таким образом разворачивают и подталкивают двигаться на Восток, как во своё время во второй половине 30-х годов прошлого века англосаксы направляли Гитлера для завоевания жизненного пространства за счёт СССР.

Теперь стоит ожидать накачивания военной техникой Турции, как и значительных инвестиций со стороны Лондона и Вашингтона в дело возрождения Османской империи и построения «Великого Турана». Большая игра в Центральной Азии и Закавказье таким образом вступает в новую фазу.