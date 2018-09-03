03.09.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Происшествия, Транспорт, Туризм, Украина
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Смертельное ДТП: в Румынии опрокинулся автобус с украинскими туристами, двое погибших



В ночь на понедельник, 3 сентября, в румынскрм городе Сучава в аварию попал украинский туристический автобус, в результате которой погибли два человека, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом пишет румынское издание Libertatea.

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Так, в какой-то момент мотоцикл врезался в автобус, результате чего водитель и пассажир двухколесного транспортного средства погибли.

Уточняется, что в автобусе находились 67 украинцев, в том числе 20 детей. Они не обращались за медицинской помощью. Полицейские из Сучавы начали расследование, чтобы установить обстоятельства, при которых произошла авария, и кто в ней виноват.

Одна из пострадавших украинок на своей страничке в Facebook рассказала, что все, кто ехал в туристическом автобусе, ночевали в помещении школы.

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