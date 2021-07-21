Смертельный номер Украины, или Попытка переобуться в воздухе лежа на спине

Новости Украины

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Что ни говори, а Зеленский умеет удивлять. Кто бы мог подумать, что именно при нем украинское колесо генотьбы развернется к Западу задом, а к Китаю передом. Внезапно оказалось, что никакой не Запад, а Китай – «наш надежный партнер».

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Очумевшие от таких новостей киевские политэксперты, привыкшие осмыслять происходящие в мире процессы исключительно сквозь призму священной и безальтернативной евроатлантической интеграции явно не справляются со столь сложной интеллектуальной задачей и вот уже больше недели обсуждают это невероятное сальто мортале.

Кто не знал – это не просто цирковой трюк с переобува… пардон, переворачиванием тела в воздухе. В переводе с итальянского этот термин означает «смертельный скачок». И действительно, для администрации Зеленского такой внешнеполитический выверт вполне может оказаться смертельным, то есть последним в их политической карьере. Потому что Украина Зеленского – совсем не сказочный колобок и уйти от американского дедушки ей просто так не дадут – скорее, отправят в печку до срока.

А наговорили Зеленский и его слуги уже достаточно. Тут и китайский миллиардный кредит на президентское Большое воровство, тут и разговоры с Си Цзиньпином о безвизе с Китаем, тут и заявления главы парламентской Зе-отары Давида Арахамии о том, что, оказывается, между Слугой народа и Компартией Китая, много общего, а слуги спят и видят, как перенять у КПК ее передовой опыт в управлении страной.

Правда, как острят киевские шутники, учитывая уровень коррупции на Украине, единственный китайский опыт, который администрация Зеленского перенять – это взять и расстрелять саму себя.

Но дальше всех пошел Распутин Зеленского Алексей Арестович. Этот артист разговорного жанра внезапно зашел с козырей. Ведущие украинские СМИ вышли с убийственными заголовками: «Арестович пригрозил западным партнерам разворотом Украины на Восток».

Я на минуту представил себе эту эпическую картину. Прямо римейк известного американского фильма «Арестович грозит южному централу, попивая сок у себя в квартале». Интересно,, сколько нужно было выпить для храбрости, чтобы решиться на такое? Это ведь, не побоюсь громкого слова, почти что государственная измена! А как же европейские ценности и все прочее?

Впрочем, послушаем грозного Арестовича: «И общий месседж такой, как мне кажется, – если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию». В переводе на простой язык это означает требование к Западу: дайте денег и побольше, а не то мы ляжем под турок, китайцев, вьетнамцев и арабов – «которые имеют и финансовый, и политический ресурс для того, чтобы не дать Украину десубъектизировать, то есть, лишить ее исторической судьбы, субъектности, как хочется многим на Западе».

Тут Арестович ничего принципиально нового об украинцах миру не открыл. Просто лишний раз обнажил известную еще со времени Богдана Хмельницкого и прочих малороссийских гетманов готовность сплясать и нашим и вашим за половинку бублика. Правда, за прошедшие триста лет расценки сильно поднялись и нынешние гетманы требуют за лояльность уже не бублик а сотни миллионов в американской валюте. Но суть остается прежней: выбрать, под кого сегодняшней ночью выгоднее лечь.

Ни один из предшественников Зеленского – даже заочно осужденный за измену родине Янукович – не позволяли себе столь неадекватно хамского и откровенно дерзкого тона в отношении Запада. В этом смысле, конечно, дворня шефа «95 квартала» переплюнула всех. Тем интереснее, что Киеву за это будет. Думаю, застыли в ожидании неизбежной экзекуции и на Банковой.

Тот же Арестович уже испугался собственной неожиданной смелости и извинился: мол, простите, погорячился, с кем не бывает. Точно так же, как несколькими днями ранее он уже извинялся за свое хамство в адрес Меркель. Типа, это европейская традиция такая – хамить лидерам государств. И важный признак демократии. А вообще-то он имел в виду совсем другое.

И хотя у Зеленского списали все на личную точку зрения не по чину борзого царедворца, однако всем понятно, что в таких делах личных точек зрения не бывает. Наверняка извертевшийся ужом на европейской сковородке Зеленский санкционировал такие речи, чтобы проверить Запад на вшивость и прощупать, где находится предел терпения кураторов.

Судя по тому, что практически синхронно с извинениями Арестовича прошла информация о том, что визит Зеленского в США, на который Банковая возлагает большие надежды, снова откладывается, киевские деятели уже вплотную приблизились к красной черте.

Интересно, что в это время подумали в Пекине. Там ведь такие серьезные пацаны сидят, что вряд ли имеют лишние иллюзии в отношении киевских клиентов. И сами кого хочешь охмурят и на счетчик поставят. Впрочем, ни одного прокитайского заявления киевские так и не дезавуировали. Продолжая, тем самым, стоять в неудобной позе враскоряку. И заставляя весь мир думать, что пресловутая украинская многовекторность выглядит, как банальная беспринципность.

Понятно, что такие беспорядочные метания по международной арене – не от хорошей жизни, а, скорее, от безвыходности. Потому что пространство для маневра, оставленное Зеленскому, куда меньше, чем было даже у Порошенко, а часики тикают, а вместе с ними утекают и остатки той самой субьектности, наличием которой Владимир Александрович хвастался Владимиру Владимировичу.

Нет сомнений в том, что Запад хорошо запомнит киевскую измену и при случае выставит Зеленскому и компании полный счет. Даже если сейчас на все эти вольности и шалости закроют глаза. И даже несмотря на то, что большая часть этой измены (за вычетом кредита) осталась на словах.

Есть подозрения, что вот этот разворот Зеленского на восток – это финальная лебединая песня заигравшихся в геополитику киевских стендаперов. А из поездки в Вашингтон, если она все же состоится, Зеленский вернется уже дрессированный и шелковый. Настолько, что забудет само это слово – Восток. А страна окончательно зафиксируется в многовекторной позе «лежа на спине».

А граждане Украины так и останутся в недоумении насчет того, что же это такое было. Но гражданам такое не впервой. Уже адаптировались.