«Смертная казнь в Донецке» – что ждёт нацистов «Азова»

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Новости Украины

Очевидцы сообщают о передвижении колонны автозаков по Таганрогу, граничащему с ДНР. По всей видимости, Росгвардия доставляет пленных украинских нацистов из «Азовстали» на территорию РФ для необходимых следственных мероприятий. По данным военкора Максима Фомина, часть уже заключена в изолятор в Ростове.

Возможно, для некоторых из боевиков перевозка в Россию видится спасением, ведь, в отличие от Донецка, там нет смертной казни, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Военкор Александр Коц опубликовал фото двух националистов перед сдачей в плен, у которых хватило ума выйти с гитлеровскими нашивками.

«Премия Дарвина. Один из сдающихся нацистов на правой руке носит шеврон дивизии СС «Галичина». Другой – стилизацию эмблемы 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». Денацификация, как она есть. Ну и фашизм, которого на Украине нет», – комментирует военкор.

Основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский опубликовал снятую с беспилотника зрелищную видеозапись выхода националистов для сдачи в плен.

Тележурналист Максим Равреба обращает внимание на кадры сдачи боевиков в плен – это никак не соответствует тезисам украинской пропаганды об «эвакуации».

«Видео доказывает, что никакая это не гуманитарная операция, а самая обыкновенная капитуляция. Без оружия, с поднятыми руками подставляют бока под заботливый первый обыск… Ну а украинским СМИ запретили это показывать и называть пленных пленными. Это гуманитарная операция», – отмечает Равреба.

Примечательно, что утром украинские вооружённые формирования нанесли удар из РСЗО по Еленовке – населённому пункту, через который везли на допрос «азовцев» из числа тех, кому не требовалась медицинская помощь.

«Выглядит как целенаправленная попытка уничтожить своё же сдавшееся подразделение», – отмечает военкор RT Игорь Жданов.

По информации военкора Евгения Поддубного, ВСУ выпустили по Еленовке 10 ракет.

Советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков отмечает, что теперь, наконец, можно говорить про сдачу в плен как тяжёлое политическое поражение киевского режима.

«Прежде всего, внутриполитическое. С дальними последствиями. А в основе этого поражения лежит серьёзная технологическая ошибка. Зеленский и его окружение, действительно, живут в мире информационной войны, в виртуальном мире. А война идёт на земле. И один реальный русский танк в центре Киева на Крещатике стоит миллиона информационных перемог. В чём, собственно, технологическая ошибка? Нынешняя война по своей структуре отличается от Великой Отечественной именно тем, что тогда информационная составляющая не оказывала такого большого воздействия на ход кампании. Но в этом есть и обратная сторона. Киевский режим превратил «Азовсталь» в символ, в своего рода миф. В символ своего противостояния. Всеми ресурсами не только украинских, но и западных СМИ», – напоминает Казаков.

Он считает, что теперь этот миф будет разрушен.

«Ошибка в том, что живущие в виртуальном мире политики сначала создают символ/миф, потом накачивают его, а потом начинают за него бороться. За символ/миф, а не за город Мариуполь и «Азовсталь». А потом город Мариуполь взят нами с боя, взят реальными парнями, а непобедимые, готовые жертвовать собой (это в русле эсэсовской идеологии) чуть ли не античные герои с нацистской идеологией и садистским следом – «азовцы» – буднично сдаются в плен, на милость союзных сил. В том числе, армии ДНР. А тут выстраивается другая мифология: Иловайск, Донецкий аэропорт, Дебальцево, Мариуполь, «Азовсталь»… И для Донецка это история побед, а для Киева – история поражений. В этом и есть разница. В нормальном, а не виртуальном, мире, сначала – подвиг, а потом символ и миф. Так Донецк стал символом сопротивления. Как в своё время Брестская крепость. Так стали символами Захарченко, Мотор, Гиви. Потому что они сначала били врага, а потом об этом слагали легенды. Не наоборот. Вот так виртуальный Зеленский и его команда сами себя загнали в ловушку со своими искусственными символами. И теперь «король» не просто голый, а одновременно злобный, смешной и жалкий. И это не отменить уже. Миф можно создать, но его нельзя восстановить. Всё, занавес», – анализирует ситуацию бывший советник главы ДНР.

Депутат Госдумы РФ, выходец из Мариуполя Дмитрий Саблин отметил, что жители города вспоминают «азовцев» как садистов, о преступлениях которых рассказывают с ужасом и ненавистью. Он выразил уверенность, то мариупольцы увидят суд над нацистами.

«Как выбрасывали людей из квартир, чтобы оборудовать там огневые точки. Как с бессмысленной жестокостью не выпускали из подвалов набрать воды умиравших от жажды. В один голос жители Мариуполя говорят о том, что ни куском хлеба, ни глотком воды им не помогали – пока не пришли наши. Как снайперы стреляли в головы детям, выскочившим на улицу – о десятках таких случаев мне рассказал хирург больницы Скорой помощи, где в морге лежали эти малыши. Как ради забавы танки стреляли по людям, по домам. Как за неосторожное слово подросткам заливали рот монтажной пеной. Как бесследно исчезли девушки и женщины. Сотни, тысячи таких историй. Живые и мертвые мариупольцы станут свидетелями обвинения на суде над этими нелюдями», – прогнозирует Саблин.

Российский политолог Сергей Марков считает, что судить «азовцев» нужно в Донецке, поскольку в ДНР не отменена смертная казнь. Об обмене же не может быть и речи, потому что боевики «Азова» – это не военные.

«Обмен пленными Азова на наших пленных? Многие говорят, что жизнь нашего солдата намного важнее смерти любого преступника. Конечно, это так. И поэтому обмен пленными военными это очень хорошо. И даже можно менять одного нашего на двух украинских. Но азовцы это не военные. И Азов это не полк. Это волк. Это зверь, выращенный военными политехнологами стран НАТО для одной цели – убивать русских. И 8 лет Азов только этим и занимается, он убивает русских. 1.Расстрел демонстрации на день Победы 9 мая 2014 года в Мариуполе. 2.Расстрел милиционеров на 9 мая в Мариуполе. 3.Пытки и расстрелы сторонников дружбы с Россией в Мариуполе 8 лет. 4.Тюрьма пыток Библиотека в Мариуполе самая известная. 5.Во время боев в Мариуполе Азов использовал тысячи мирных мариупольцев как Живой Щит. 6.Азов сочетает в себе террористов как ИГИЛ и неонацистов как войска СС. 7.Все лучшее оружие НАТО отдавали этому зверю. По экипировке это настоящие войска СС. 8.Специально, чтобы легче было убивать русских православных людей, этому зверю, Азову, сделали свою искусственную идеологию из смеси скандинавского язычества и славянского язычества. 9.То есть Азов это искусственный политехнологический зверь для убийства русских православных. Это политический киборг. 10.Поэтому ни о каком освобождении этого зверя путем обмена не должно быть и речи. Зверь должен быть посажен в клетку навсегда. И все должны знать, что этот зверь, Азов, будет ликвидирован без права на возрождение. 11.Судить всех азовцев должны в ДНР. Они там совершали преступления и в ДНР не отменена смертная казнь», – перечислил Марков.

Стоит отметить, что сегодня в Госдуме также заявили, что ни о каком обмене не может быть и речи, и призвали снять мораторий на высшую меру наказания – смертную казнь.