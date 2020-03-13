Смертность от коронавируса оказалась ниже, чем ожидалась

13.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Показатели смертности от COVID-19, получившего в СМИ название «коронавирус», зависят от эффективности диагностики этого заболевания.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И.Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАМН Александр Лукашев.

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Издание обратило внимание, что в Италии смертность от вируса составляет порядка 5 – 6 %, то в Германии лишь доли процента.

«Я думаю, в первую очередь дело в эффективности диагностики. Предполагать какие-то изменения в вирусе никаких оснований сегодня нет. Речь идет о низкой эффективности выявления легких случаев и их отсутствии в статистике. Я предполагаю, что истинный масштаб распространения вируса в Италии на порядок выше, чем представлен в статистике», – считает Лукашев.

По его словам, если обследовать только тяжелобольных или умерших, то будет искажаться статистические данные.

Также медик говорит, что сегодня бессмысленно высчитывать реальный процент летальности при коронавирусе, поскольку в большинстве стран не выявляются все легкие случаи.

«Конечно, смертность не микроскопическая, она заметная. Но действительно она намного меньше, чем ожидалась по первым данным. Более того, если посмотреть на китайские данные, она очень быстро падала каждую неделю развития вспышки и была гораздо ниже в других городах, чем в Ухане. Опять же это может быть связано с более тщательной регистрацией легких случаев», – добавил Лукашев.