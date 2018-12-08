Смертную казнь к военному положению! В Киеве требуют больше репрессий

08.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Залогом победы Украины в войне на Донбассе могло стать введение смертной казни, которую необходимо было вернуть еще четыре года назад. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады, одиозный радикал Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, смертную казнь необходимо ввести наряду с военным положением по всей стране.

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«Еще в 2014-м году должно было быть введено военное положение и восстановлена смертная казнь для предателей и мародеров. Тогда страна бы победила в войне, и тогда сегодня бы уже были бы возвращены территории, а не то, что произошло, когда происходит политическая коррупция и при распределении бюджета, и при распределении территорий, и договорняки – «туда наступаем, туда отступаем», – заявил Мосийчук.