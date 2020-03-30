Смертоносные вирусы украинских лабораторий

30.03.2020, Харьков, Яков Бабаевский

О бактериологических лабораториях, создаваемых и контролируемых США в постсоветских странах, особенно украинском и грузинском опыте, много говорилось в разные годы. Эта тема не теряет своей актуальности, учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко несколько лет назад заявлял, что вспышки свиной чумы на юге страны в 2013 году были связаны именно с деятельностью баклабораторий, которыми США пытались опоясать Россию с территории сопредельных государств. В 2016 году на канале «Россия 24» вышел фильм Александра Рогаткина «Убойная пробирка», где рассказывалось об американских баклабораториях на Украине и в Грузии. Геннадий Онищенко в этом фильме прямым текстом говорил: вокруг России создается пояс военных лабораторий, где работают военные эпидемиологи.

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К 2016 году и на юго-востоке Казахстана на деньги США была построена и начала работу Центральная референс-лаборатория.

Враждебная информационная среда, как правило, игнорирует подобные предупреждения, даже если речь идет об очевидных и доказанных вещах. Но в 2018 году уже и экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе разоблачал секретные эксперименты лаборатории Лугара в Тбилиси. Наконец, раздались и отдельные голоса украинских политиков. Сразу же после откровений Игоря Гиоргадзе обратил внимание на эту проблему экс-генпрокурор Украины Ренат Кузьмин, заявив в фейсбучном посте о 15 украинских лабораториях, «в которых американские военные производят смертоносные вирусы». Он предположил, что распространение на Украине странных эпидемий (птичьего гриппа, кори, атипичной пневмонии, африканской чумы свиней) может быть связано с работой этих баклабораторий в Одессе, Харькове, Киеве, Виннице, Ужгороде, Львове, Херсоне, Тернополе.

«Известно, что Женевская конвенция 1972 года запрещает производство бактериологического оружия и по этой причине американские военные не производят его на территории США. А зачем, ведь в мире так много прекрасных испытательных полигонов как Украина или Грузия, где можно производить и испытывать на местном населении любые смертоносные вирусы?

Достаточно лишь создать военную лабораторию, дать ей безобидное название, типа, «Лаборатория санэпидэмстанции», и приставить к ней своего куратора… Так может этим и объясняется назначение на должность Министра здравоохранения Украины, по совместительству куратора американского военно-бактериологического проекта, гражданки США Супрун, которая так же далека от медицины, как генпрокурор Луценко от юриспруденции, а министр иностранных дел Климкин от дипломатии?», – писал Кузьмин.

Та информация, которая кому-то еще недавно казалась конспирологией и пропагандой, сегодня способна промыть глаза многим недоверчивым гражданам из числа «ожидателей пруфлинка».

Ситуация с распространением коронавируса вынуждает осмыслить ту небывалую «щедрость», с которой США вкладывались в баклаборатории на территории постсоветского пространства.

Давайте пойдем от противного – от «вы всё врёте». Предположим, что и Геннадий Онишенко, и экс-министр Игорь Гиоргадзе, и Ренат Кузьмин сгущали краски и преувеличивали опасность, исходящую от добрых американских парней… Допустим, никаких экспериментов над людьми, населяющими эти территории, не проводилось, а вся деятельность баклабораторий направлена исключительно на благо местных жителей. Но вот пришел на эти территории COVID-19. И что имеет население?

Какая польза от всех этих проектов Пентагона по «уменьшению биологической угрозы»? Что дали эти американские вливания в «изучение наиболее опасных патогенных микроорганизмов» на территории Украины? Те самые эпидемии птичьего гриппа, кори, атипичной пневмонии, африканской чумы свиней, которые упоминал Ренат Кузьмин еще в позапрошлом году? А из полезного что? Ах, да, США таки подогнали на Украину «вундервафлю» и панацею — бабу Ульяну по прозвищу «доктор Смерть».

В конце 2013 года жители Мерефы под Харьковом активно протестовали против создания американской референс-лаборатории в близлежащем поселке Шелкостанция, на базе бывшего Института шелководства. История давняя, но показательная. Люди тогда отстояли безопасность своей малой родины. Были депутатские запросы от коммунистов премьеру Азарову… В итоге «бандитская власть» не только отменила строительство баклаборатории, но и приостановила коллаборационистскую программу, которой президент Ющенко уважил американского сенатора Лугара.

История ющенковского прогиба перд Пентагоном была проста, как пень. В 2005 году министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны США заключили «Соглашение относительно сотрудничества в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия». В рамках этого Соглашения американская компания «Блэк энд Витч Спешиал Проджекс Корп.» начала претворять в жизнь пентагоновский проект «Уменьшение биологической угрозы в Украине». Вот тогда-то и началась американизация-«реконструкция» лабораторий при санэпидемстанциях. Тогда-то у белого господина и проклюнулся нездоровый интерес к украинской ветеринарной медицине…

Срок действия проекта «Уменьшение биологической угрозы в Украине»» закончился к лету 2013 года. Правительство Азарова отказалось от его пролонгации.

Но после майданного переворота замысел осчастливить жителей Мерефы американской баклабораторей был доведен до логического завершения… И в тех условиях уже некому было протестовать.

Политолог Александр Александровский прокомментировал эту проблему «ПолитНавигатору»:

«Сейчас полтора десятка таких лабораторий по всей Украине. Изначально американцы делали ставку на Одессу и Харьков исходя из того, что Харьковская область граничит с Россией, Одесская область — с Приднестровьем. К тому же Одесса — портовый город. В крупных городах проще работать с логистикой, с администрацией. Все украинские власти были завязаны и на американцев, и на ЕС. Эти баклаборатории создавались не на пустом месте, а на базе тех или иных научных центров. Есть с чем изначально работать.

Уже к середине 2014 года поступала информация о баклаборатории под Мерефой: ее охраняют вооруженные люди в неопознанной форме. Причем местным жителям они запретили выпас скота возле водоема. Помимо усиленной охраны, введения режима особо охраняемого объекта, обращает на себя внимание и такой факт… Неоднократно там были замечены фуры, грузовики со специфическими фургонами с номерами Евросоюза, в частности Польши. Что в них загружалось и из них выгружалось — какие-то контейнеры, какие-то специфические конструкции, — тоже вызывало беспокойство местных жителей.

Абсолютно без внимания остался тот факт, что в 2014—2015 году в Мерефе и в окрестностях были вспышки нетипичного гриппа среди детей. Врачи это фиксировали. Но дальше, чем близлежащие территории, распространение не происходило».

Политолог напомнил также о нашумевшем харьковском заявлении Збигнева Бжезинского, что он успокоится только тогда, когда танки НАТО будут стоять на границе Белгородской области. Если не понимать заявление неистового Збига буквально, то можно считать, что мечта идеолога сбылась: неподалеку от Белгородской области действительно появилось то оружие, которое создает ей угрозу.

«Вспомним: в 2013 году была вспышки чумы свиней, и все переходы между Украиной и РФ были оборудованы специальными дезинфицирующими средствами, — продолжает А. Александровский. — Все машины, которые проезжали погранпереход, обрабатывались специальным раствором. Здесь еще нужно иметь в виду, что Белгородская область, приграничная с Харьковской, является крупным животноводческим производителем, поставщиком на всю Россию. Порядка 20 процентов курятины, которая продавалась в РФ, производилась в Белгородской области. И Белгородская область очень болезненно реагировала на вспышки всевозможных заболеваний на территории Харьковской области. Проблему угроз, исходящих от американских баклабораторий, даже до 2014 года украинские политики старались не поднимать. А после переворота — тем более: все, кто находились тогда при власти, действовали в рамках внешней политики США. Они просто эту тему игнорировали».

Политолог добавляет, что на сегодня есть все основания говорить о «рукотворном» происхождении коронавируса, который является формой доставки, заноса болезни в организм. Так, в рекомендациях Минздрава РФ, выпущенных около месяца назад, указывается, что коронавирус — это уже следующий уровень развития птичьего гриппа, новая мутированная версия.

«Помимо медицинских последствий, вирус чреват огромными экономическими последствия, — завершает Александровский. — Он затрагивает не только здоровье людей, но и здоровье государства. Мы это видим и по спадам объема производства в Китае, и по снижению цен на ведущие мировые энергоносители. Прекращена логистика, прекращаются международные договоренности.

Ряд стран оказались перед серьезными проблемами. Американцы, начиная свою программу по работе с вирусами, на самом деле, исходили не из того, как обезопасить конкретную территорию и ее жителей, а ставили цель разработать принципиально новый тип бактериологического оружия, который помимо угрозы для здоровья простых людей, несет еще и серьезные экономические и финансовые последствия для государств. Если еще в 20 веке оружие сводилось к уничтожению людских ресурсов, то сейчас вирусы нацелены в первую очередь на дестабилизацию экономического и политического состояния отдельно взятых государств, на то, чтоб парализовать их субъектность»,