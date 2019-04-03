Смешко отказал Порошенко в поддержке во втором туре

03.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-кандидат в президенты и экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что он и его политсила «Сила и честь» не будут поддерживать действующего президента Петра Порошенко во втором туре выборов, перелает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Действующее политическую власть в лице Петра Порошенко мы не поддерживали и не собираемся поддерживать и во втором туре выборов президента. Считаем, что Петр Порошенко, не оправдал надежды миллионов украинцев и опозорил идеалы Майдана, должен уйти в историю. К сожалению, не героем», — написал он.

«О многочисленных вопросах „как вы теперь распорядитесь своей электоральной поддержкой?“. Отвечаю: Украиной и моим соотечественниками, избирателями и потенциальными сторонниками никогда не торговал и торговать не буду. Никаких должностей в правительстве не искал и не ищу, никаких переговоров на эти темы ни с кем не веду», — добавил Смешко.

Он также высказался относительно кандидата Владимира Зеленского.

«Откровенно говорю: знаю только талантливого актера Зеленского. Имею человеческую симпатию к его таланту. Политика, государственника, специалиста в системных государственных органах управления Зеленского не знаю. Поэтому еще раз напоминаю старое доброе английское правило голосования при демократии: «За наименьше зло для вашей родины и вашей семьи», — написал он.

Смешко также добавил, что его партия будет идти на выборы в парламент.

«Во-вторых, почти один миллион двести тысяч избирателей (более 6% общего числа голосов), которые проголосовали за нашу программу — это реальная основа для первой политической партии, основанной на идеологии консервативной демократии, непременно войдет в Верховную Раду на следующих парламентских выборах», — написал он.

Напомним, что в первом туре Смешко набрал почти 7% голосов, что стало одной из сенсаций выборов.

Игорь Смешко возглавлял Службу безопасности Украины с сентября 2003 по февраль 2005 года, на должность был назначен тогдашним президентом Леонидом Кучмой.