Смешко признал, что Европе гораздо важнее дружба с Россией, чем украинский вопрос

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Страны Западной Европы не заинтересованы в конфликте с Россией, поэтому закрывают глаза на войну в Донбассе, советуя сделать то же самое и руководству Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала Дмитрия Гордона заявил экс-глава СБУ, председатель партии «Сила и честь» Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И интересы Франции, и интересы Германии не иметь конфликта со вторым ядерным государством, от которого они экономически зависят.

Все страны Западной Европы заботятся о социально-экономическом состоянии их стран, о внутреннем, они хотят переизбраться, у них уйма своих проблем.

Они не хотя воевать, они сделали вид, что нет войны в центре Европы. И им нужно было, чтобы с этим согласилось руководство Украины, вот и всё», – резюмировал он.