«Смешно и бесполезно» – МИД РФ об инициативе Зеленского по Крыму

06.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа о чествовании 26 февраля «дня сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополь» – смешная и бесполезная пантомима.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы знаете в конце февраля президент Украины Зеленский подписал указ, в соответствии с которым 26 февраля на Украине объявлен «днём сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя». Ну, эти действия можно назвать только одним словом – пантомима. Потому что смешно и бесполезно», – заявила Захарова.

Тем не менее, несмотря на то, какая была дана квалификация данному указу, представитель МИД отметила, что согласна с выбранной датой, которую назвала неслучайной.

«Знаете, почему? Я думаю, Зеленский сам не знает. Так вот, 25 февраля 2014 года один из главарей «Правого сектора» Мосийчук озвучил свои соображения по удержанию Крыма. То есть мысль ещё тогда билась. Так вот, прямая цитата: «Попытки разорвать территориальную целостность Украины будут жестоко наказаны. Если власть на это неспособна, то «Правый сектор» сформирует «поезд дружбы». Мы, как в 90-е УНСО, поедем в Крым. Тогда публика, подобная этой, как крысы убегали, когда колонна представителей УНСО входила в Севастополь», конец цитаты», – зачитала представитель МИД.

«Прошло шесть лет, и на Украине появился новый праздник «день сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополь». Зная о том, как видели на Украине «освобождение Крыма от оккупации», стоит ли удивляться, что крымчане сделали свой осознанный выбор на референдуме 16 марта в пользу воссоединения с Россией?» – риторически спросила Захарова.