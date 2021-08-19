СМИ: Афганистан стал предупреждением Киеву и самым серьезным унижением США

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Американские политики не предполагали, что события в Афганистане, где власть взяли талибы, примут столь радикальный характер.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Одним из международных итогов прихода талибов к власти в Кабуле становятся возвращение темы Афганистана в американскую политику, а также неизбежные перемены в глобальном позиционировании США и их отношениях с союзниками на Западе, Востоке и на постсоветском пространстве», – отмечается в статье.

Указывается, что, несмотря на сформировавшийся между демократами и республиканцами консенсус относительно выхода из Афганистана, американские политики не предполагали, что события примут столь радикальный характер.

«Вопреки первоначальному плану отказ в поддержке Кабулу не привел к плавному транзиту власти и сохранению государственного устройства Исламской Республики Афганистан, обнулив усилия сразу трех администраций США — Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа. Довершить самое серьезное за последние два десятилетия унижение Америки может приуроченное к 20-летию терактов 11 сентября 2001 года триумфальное провозглашение Исламского Эмирата Афганистан. Того образования, демонтаж которого был одним из главных международных проектов США в XXI веке», – пишет газета.

Также приводится мнение американского аналитического издания The National Interest, которое отмечает, что отказ от поддержки Кабула способен внести трещину в отношения США как с союзниками по НАТО, так и с теми, кто имеет союзные отношения с Вашингтоном, не входя в альянс, то есть союзники вне НАТО теперь могут задуматься над тем, а имеет ли смысл и дальше делать ставку на Вашингтон.

«Украина, как и Грузия до нее, получает неприятное напоминание: независимо от того, сколько членов Конгресса использует термин «союзник» при описании Украины, в действительности во внешней политике США есть четкая разделительная черта между союзниками по договору и «всеми остальными». Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишиневе могут задаться вопросом, принесет ли получение даже статуса «союзника вне НАТО» много пользы». — резюмирует The National Interest.