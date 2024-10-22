СМИ анонсируют развод Миронова с Прилепиным

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Партия «Справедливая Россия» в ближайшее время может отказаться от союза с соратниками Захара Прилепина и Геннадия Семигина, пишет сегодня «Независимая газета».

На грядущем съезде возможна ликвидация постов сопредседателей партии, Прилепину и Семигину «предложат в качестве утешительного приза какие-нибудь почетные должности, которые, конечно, не будут равны прежним», говорится в публикации.

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Впрочем, собеседники издания предсказывают, что руководящий пост в партийной структуре сохранит вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, которого называют главным спонсором «эсеров».

Опрошенные газетой эксперты пришли к выводу, что союз «на троих» не помог «Справедливой России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какая-то шизофрения в трех лицах, партию разрывает на части: то они лоялисты, то оппозиция, то социальная партия, то – патриотическая», – сказал политолог Алексей Мухин.

«При сопредседателях эсэры получили меньше голосов, чем при едином лидере Миронове, и сейчас рейтинг партии ниже, чем перед превращением СР в СРЗП. Получается, что Прилепин и Семигин ничего не дали в электоральном плане. А вот позиции Миронова непоколебимы, потому что на лидерство его благословил президент. Получается, что у Миронова нет никаких причин оставлять институт сопредседателей», – уточнил политолог Константин Калачев.