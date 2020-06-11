СМИ: ЧВК «Вагнера» в Ливии воюет на стороне Сарраджа

11.06.2020, Москва, Андрей Плотников

В информагентстве «Росбалт» выпустили сенсационную публикацию, в которой сказано, что бойцы ЧВК «Вагнера» в Ливии воюют на стороне признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Новость появилась на сайте издания 11 июня вместе с комментарием военного обозревателя Павла Фельгенгауэра. В материале сообщается, что на самом деле вагнеровцы в Ливии воюют на стороне ПНС, а ЛНА в свою очередь получает поддержку из Турции.

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В публикации «Кремль хотел бы уже избавиться от Хафтара» автор Александр Желенин задал вопросы Павлу Фельгенгауэру. Из их беседы следует, что бойцы ЧВК Вагнера действительно присутствуют на территории североафриканского государства, однако воюют там не на стороне ЛНА, как об этом ранее писали некоторые СМИ, а отстаивают интересы Файеза Сарраджа.

В западных и российских либеральных СМИ (где, кстати, работает и сам Фельгенгауэр) ранее неоднократно появлялись публикации о том, будто ЧВК Вагнера выступают в Ливии на стороне Хафтара. Однако, исходя из данных в материале «Росбалта», оказывается, что все предыдущие сообщения были результатом колоссальной медиа-ошибки.

Теперь все выглядит иначе: выходит, что ЧВК Вагнера всегда открыто поддерживала ПНС Сарраджа. А все остальные утверждения о деятельности российской ЧВК в Ливии – это следствие тиражирования недостоверной информации, которая распространилась как на Западе, так и на территории России.