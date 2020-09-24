СМИ для фейка выдают авиакатастрофу 2018 года за сгоревший вертолет ЛНА

24.09.2020, Москва, Антон Соколов

Ряд российских изданий занимаются распространением вбросов турецких информационных агентств об упавшем вертолете в Ливии. В качестве доказательств они используют кадр двухлетней давности.

Некоторые СМИ Турции предоставили информацию о том, что вертолет с бойцами ЧВК «Вагнер» якобы потерпел крушение в центральной части североафриканской страны. Соответствующее заявление сделал представитель командования совместными операциями сил нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии по Сирту и Джуфре генерал Абдулхади Дарах.

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Снимок, который журналисты используют, чтобы подтвердить слова о катастрофе, оказался из материала 2018 года. Тогда эту новость опубликовала турецкая газета Yeni Şafak, пишет Федеральное агентство новостей.

В ней сообщается о том, что грузовой самолет потерпел крушение. Авиасудно разбилось через несколько минут на нефтяном месторождении Шарара.