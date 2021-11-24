СМИ: «Дочерей офицера» сменили «солдатские матери Санкт-Петербурга»

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Иноагенты, работающие на подрыв доверия к Вооруженным силам России, мимикрируют под правозащитные организации.

Об этом пишет издание «Накануне.Ру», приводя в пример деятельность организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» – НКО, которое состоит из юристов, зарабатывающих на консультациях призывников и сопровождении судебных дел по военнослужащим.

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«Судьба питерских «матерей» очень турбулентная – в 2014 их признали иноагентами, потом в 2015 им удалось переоформиться, они избавились от «агентского» статуса и даже выбили себе грант на 2,7 млн. Почувствовав вкус денег, они удачно встроились в ряды псевдоборцов за права вместе со скандальными «Призыва.нет» и прочими юрист-помощниками, неоднократно вызывали вопросы своими сборами донатов в соцсетях для очередного призывника», – говорится в публикации.

По данным издания, сейчас «Солдатские матери» занимаются рассылкой пресс-релизов по СМИ, дискредитирующих российскую армию.

«Юрист Александр Горбачев взял на себя раскрутку старых кейсов по неуставнякам в армии, а его команда подготовила непонятный соцопрос и ряд фейковых «отзывов» с драматичными историями призывников, которые и предлагают журналистам распиарить», – пишет «Накануне.Ру».

«К сожалению, это очень похоже на пример бизнеса на человеческих трагедиях и манипуляции чувствами реальных матерей и их сыновей. Прикрываясь заботой о судьбах простых солдат, можно зарабатывать много… Хочется донести до читателей одну простую мысль: если юрист начинает работу с вами со лжи и манипуляций, то грош цена такому юристу – он заинтересован лишь в собственном заработке, а не в помощи доверителю», – отмечает автор материала.