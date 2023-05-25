СМИ и блогеры устроили переполох вокруг борьбы Госдумы с экстремизмом и фашизмом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

СМИ ошибочно сообщили о том, что Госдума РФ приняла сегодня закон, в соответствии с которым карты, оспаривающие территориальную целостность России, будут приравнены к экстремистским материалам.

Он предусматривает штрафы до 1 млн руб. либо арест до 15 суток за распространение таких карт, передает корреспондент «ПолитНавгатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Законопроект был принят в первом чтении еще в декабре 2022 года, а сегодня только упоминался в связи с другим проектом.

Однако ошибка журналистов стала поводом для возмущения в экспертной среде.

«Потрясен депутатами Госдумы. Только что они уничтожили в России все исследования по Великой Отечественной. Потому что отныне ни автор, ни издатели не захотят повесить на себя экстремизм. Ибо не может быть книг о войне, которые удовлетворяли бы таким условиям. То есть, теперь историкам, которые, например, публикуют любые документы, которые подтверждают замыслы геноцида на территории СССР, грозит штраф», – возмутился политолог Армен Гаспарян в своем тг-канале.

«Появляются новые возможности для сведения счётов, удовлетворения стукаческого зуда, зарабатывания палок и званий. Теперь придётся внимательно следить за тем, чтобы в публикуемые изображения не попадали географические карты Евразии, даже на задних планах. Что же до любителей истории, то период с 1920-х по 1940-е лучше забыть начисто», – нагнал ужаса его коллега Вадим Шумилин.

Некоторые комментаторы обеспокоились судьбой выпускников, которым предстоит сдавать в этом году ЕГЭ по географии. Правда Рособрнадзор оперативно разъяснил, что в этом году на экзаменах будут использоваться карты с новыми регионами России.

И только политолог Александр Сайгин нашел повод пошутить. Он вспомнил, что на днях глава Конституционного суда Валерий Зорькин показывал президенту РФ Владимиру Путину карту 17-го века, на которой, по его словам, не было Украины.

«Вот это Зорькин попал», – написал Сайгин.

Перечень экстремистских материалов, за распространение которых будет наступать административная ответственность, сегодня действительно был расширен Госдумой.

Она приняла в окончательном чтении закон о том, что к таким материалам будут относиться труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала).