СМИ-иноагенты выдвинули ультиматум российским властям – и получили отлуп

27.08.2021 21:30 (Мск), Москва, Елена Острякова

Либеральные российские СМИ, многие из которых внесены в список иностранных агентов, выступили с обращением к президенту РФ, Совету Безопасности, ФСБ, Генпркуратуре, СК РФ, еще ряду ведомств, руководителям обеих палат Законодательного собрания, Конституционному суду.

«Мы, журналисты и редакторы российских и русскоязычных СМИ, требуем немедленно прекратить государственную кампанию против независимой прессы. Объявление СМИ и граждан «иностранными агентами» и «нежелательными организациями» прямо нарушает Конституцию России, Закон о СМИ, Уголовный кодекс, Всеобщую декларацию прав человека, которые гарантируют свободу СМИ. Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов», – говорится в обращении.

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Подписанты обвиняют Совет безопасности в формировании «списка неугодных». Базирующееся в Риге издание «Медуза» сегодня выпустило по этому поводу специальное расследование. Журналисты, рекомендующие себя независимыми, выдвинули к российской власти следующие требования:

1) Законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях должны быть отменены.

2) Все организации и люди, попавшие в реестры таких организаций, должны быть исключены из этих реестров, а сами реестры — расформированы.

3) Незаконные административные и уголовные дела против журналистов должны быть немедленно прекращены и расследованы

Обращение прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с формулировкой «преследование», речь идёт о применении положений закона. Там содержится требование, мы тоже считаем, что это не совсем верная риторика. По сути своей это обращение заслуживает внимания. При понимании, что этот закон должен быть в нашей стране. При том понимании, что так или иначе происходят вмешательства в наши внутриполитические дела извне. В этих целях используются часто и НПО, и журналисты, и СМИ. Как таковой, этот закон должен быть и он будет», – сказал Песков.

При этом он допустил обсуждение практики правоприменения закона об иноагентах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова привела доказательства сотрудничества подписантов обращения – «Медузы» и телеканала «Дождь» – с британскими спецслужбами.

«Хочется напомнить, что в так называемых «британских файлах», которые были «слиты» в Интернет группировкой «Anonymous» в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других неподкупных и беспристрастных. Согласно этим материалам, британские спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми. Есть там и неловкие в сегодняшнем контексте указания на скромные вознаграждения за такого рода сотрудничество. Ни Лондон, ни сами редакции не сочли нужным прояснить степень своей независимости друг от друга. А хотелось бы. Не знаю, как называется инкорпорирование политических новостей британского канала «Би-Би-Си», который финансируется британским правительством, в вещание «Дождя». Раньше я аккуратно называла это британским информационным спонсорством. Меня ведущие канала поправили. Принимается. Назовём это по-другому. Использование российского СМИ в информационных целях британского правительства. Привет независимости», – написала Захарова в своем телеграм-канале.