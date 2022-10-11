СМИ: Из-за СВО России грозит потеря позиций на рынке вооружений

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Ряд ближневосточных стран может отказаться от закупок вооружения у России в пользу Китая.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«В течение многих лет Россия продавала ближневосточным правительствам современную, но относительно доступную (по сравнению с западными системами) военную технику на миллиарды долларов. В Персидском заливе рыночные позиции России скромнее, чем у США. Хотя Москва стремится расширяться и там: она пыталась использовать участие своих военных в Сирии для рекламы российского оружия на экспорт», – напоминает газета.

Теперь же, не исключает автор, на российские поставки может повлиять спецоперация на Украине.

«Нынешняя операция в Украине, а также ряд предыдущих конфликтов с участием российских войск и систем вооружений (в Карабахе, Ливии и Сирии) подняли серьезные вопросы о живучести российских вооружений на современном поле боя. Например, отдельные образцы российской бронетехники оказались уязвимыми для ударных беспилотников турецкого производства Bayraktar TB2. В свете этого арабские страны могут переосмыслить будущие закупки оружия у России. Учитывая хорошие отношения между странами Персидского залива и Китаем, Пекин может внезапно найти свободное место на рынке для своих предложений», – предупреждает издание.

Впрочем, тут же делает оговорка со ссылкой на арабских экспертов, которые считают, что ОАЭ и Саудовская Аравия не хотят терять отношения с Россией – стратегическим партнером с правом вето в Совете Безопасности ООН и влиятельной позицией на мировом нефтяном рынке.

«Так что страны Персидского залива вряд ли будут публично противопоставлять себя Москве», – надеется «НГ».