СМИ: «Холодный душ от России. На лице Зеленского читалась паника»

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Новости Украины

Объявленное Москвой завершение учений войск Южного и Западного военных округов и отвод войск в Киеве могут посчитать за слабость, поэтому Запад и Украины должны продолжать ощущать силу, исходящую от России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет специальный корреспондент Александр Коц.

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«Жесткая дипломатическая линия Москвы, подкрепленная учениями на танковых полигонах, заставила «коллективный Запад» проснуться в новой реальности. Они увидели другое лицо России – когда ей некуда отступать. И это лицо, полное решимости. Скептики (к коим себя относит и автор этих строк) скажут, что Москва ни на шаг не приблизилась к главной цели своего «ультиматума» – гарантии безопасности нам пока никто не дал. А оптимисты отметят, что разговоры о невступлении Украины в НАТО пошли куда активнее, когда в Черном море «нарисовались» корабли сразу трех флотов России. Все-таки добрым словом и парой крейсеров можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. На протяжении десятилетий эту «религию» исповедовал как раз «коллективный Запад». Когда тот же тезис взяла на вооружение Россия, у него начинают рушиться стереотипы. А это болезненно», – подчеркивает Коц.

По его словам, США поставили себя в неловкое положение.

«После серии психических атак, в ходе которых Украину стращали и бомбардировками, и ракетными ударами, и десантами, и танковыми клиньями, после назначенных дат вторжения, после эвакуации посольств и запрета полетов над Украиной, все «разведданные» Вашингтона и Лондона оказались полным пшиком. Россия на войну так и не явилась. В итоге Запад попал в свою же информационную ловушку, натурально сев в лужу. И чтобы сохранить лицо, «партнеры» еще подерутся между собой, чтобы присвоить себе отцовство «победы над Россией». Дескать, только решительные действия, обнажившие коварные планы Путина, позволили их сорвать», – прогнозирует журналист.

Он обращает внимание, что очередь из иностранных глав государств и министров в Кремль, МИД и Минобороны России растянулась на два месяца, а России хотя и не дали гарантий по главным пунктам, но согласились начать разговаривать.

«В конце концов, это был холодный отрезвляющий душ на горячие головы в Киеве, которые решили, что Россия будет наблюдать со стороны за тем, как Украина готовит военную операцию в Донбассе. На лице Зеленского читалась настоящая паника», – отмечается в статье.

Автор не исключает, что киевские «ястребы» воспримут отвод войск как слабость, что чревато эскалацией в Донбассе.

«В Кремле и в Генштабе это прекрасно понимают. И, я надеюсь, просчитали все сценарии, оставив возможность моментального реагирования. Она, эта возможность, должна быть очевидна для противника, который не отличается твердостью слова и обязательностью. Поэтому отвод войск – это конечно шаг к деэскалации. Но все-таки силу, исходящую от России, Киев и Запад должны продолжать ощущать. Для тонуса», – резюмировал Коц.