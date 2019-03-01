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01.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс, Крым, Украина
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СМИ: Новая провокация в Керченском проливе более вероятна, чем наступление в Донбассе

Новая провокация Украины в Керченском проливе более вероятна, нежели попытка наступления ВСУ в Донбассе в условиях весенней распутицы, пишет сегодня «Независимая газета».

«Военные ясно представляют себе, как весенняя распутица сложна для массового передвижения войск при наступлении на большую глубину…

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Прогноз  для юго-востока Украины на март в этом плане неутешительный. Синоптики обещают дожди при температуре 4–9 градусов. В такую погоду чернозем Донбасса превратится в непроходимую грязь не только для техники, но и для пехоты.

Никакие силы не заставят украинского солдата покинуть обустроенные оборонительные сооружения с относительно комфортными блиндажами и огневыми точками и ринуться под промозглый ветер и холодный дождь – месить конечностями раскисшие широкие поля. В таких условиях  даже нейтральную полосу будет занять сложно. Окапываться в грязи под дождем и огнем противника – то еще удовольствие.

Придется отложить все до середины апреля, когда выборы пройдут и надобность в наступлении отпадет», – говорится в публикации.

«Более правдоподобно звучит прогноз главы МИД РФ Сергея Лаврова о подготовке нового прорыва украинских боевых катеров через Керченский пролив», – прогнозирует газета.

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