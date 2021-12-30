СМИ о коронавирусе: «В ЕС что-то ужасное, РФ — оазис спокойствия»

В отличие от России в странах Европейского союза наблюдается резкий рост числа зараженных новым коронавирусным штаммом «Омикрон».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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«В Европе, судя по сводкам информагентств, творится что-то ужасное. Несмотря на высокий (в районе 80%) уровень вакцинации, заболеваемость коронавирусом бьет рекорд за рекордом. Во Франции число заражений достигло 180 тыс человек в сутки, в Великобритании – 130 тыс, в Испании – 100 тыс, в Италии – 80 тыс. Хуже всего ситуация в Дании, успехами которой в борьбе с COVID-19 так гордились осенью: количество инфицированных там сейчас является самым высоким в мире – 1600 человек на 100 тыс населения в сутки», – отмечается в статье.

Ряд европейских стран на этом фоне останавливают авиасообщение, закрывают кафе и магазины, запрещают увеселительные мероприятия.

«И только Россия на этом апокалиптическом фоне выглядит настоящим оазисом спокойствия и стабильности. Заболеваемость у нас не только не растёт, но даже падает – причём уже седьмую неделю подряд. По данным Роспотребнадзора, за последние 7 дней она снизилась ещё на 11%. Сейчас ежесуточный показатель составляет 118 инфицированных на 100 тыс населения (а это в 13,5 раз меньше, чем в Дании)», – пишет издание.

В свою очередь главный санитарный врач России Анна Попова подчеркивает, что к новогодним праздникам «мы подходим со стабилизирующейся ситуацией по новой коронавирусной инфекции».

При этом в России упали темпы антиковидной прививочной кампании резко упали. Так, за последнюю неделю, по данным Минздрава, привились всего 1,3 милилона человек, тогда как после ноябрьского локдауна – 3,5 миллионов.

«При этом коллективный иммунитет в России ещё находится на очень низком уровне – 56% (по другим данным 61%), вместо требуемых 90-95%. Но есть и хорошие новости: на исторической родине «Омикрона» о нем уже начали забывать. Сейчас в ЮАР, несмотря на ещё более низкий, чем в РФ уровень вакцинации населения, регистрируют в шесть раз меньше новых случаев, чем на пике распространения. Повального мора не было, а подавляющее большинство переболевших с трудом отличили «Омикрон» от банального ОРВИ», – обращает внимание «МК».