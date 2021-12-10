СМИ: Переговоры Байдена с Путиным сформировали новую реальность и раскол в НАТО

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Запад начинает делиться на тех, кто выступает за диалог и компромиссы с Россией, и сторонников давления на РФ.

Об этом, передает корреспондент» ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Российско-американский саммит не принес договоренностей, но запустил переговоры о безопасности в Евро-Атлантике. В фокусе деятельность НАТО и постсоветское пространство — в первую очередь Украина. После долгих лет санкций и дипломатических войн это не мало. Правда, последние инициативы президента США Джо Байдена породили раскол: прежде монолитный в своем отношении к России Запад поделился на тех, кто за диалог и, возможно, компромиссы, и сторонников давления на Москву. Чья возьмет — неясно, но новая реальность уже возникла, и акцент смещается с войны на мир», – отмечается в статье.

При этом президент США анонсировал встречу на самом высоком уровне с участием России, США и как минимум четырех союзников Вашингтона по НАТО, которыми, как предполагается, являются Германия, Франция, Великобритания и Италия.

Газета Financial Times уже назвала предложение Джо Байдена о созыве встречи в формате «5+1» «значительной дипломатической уступкой России».

Бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли раскритиковал Байдена, разделившего страны НАТО на «основных» и остальных.

«Консультации должны вестись со всеми странами альянса вне зависимости от их размера», — считает Биллингсли.

Похожей точки зрения придерживается бывший глава информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель.

«Во-первых, члены НАТО ведь уже достигли согласия относительно того, что так называемые российские озабоченности выдуманы, представляют собой угрозу, а их принятие будет нарушением ключевых принципов альянса,— прокомментировал он новость о новом формате «5+1». — Во-вторых, непонятно, почему небольшая группа стран должна обсуждать вопросы, которые касаются НАТО в целом? А в-третьих, сейчас плохой тайминг, поскольку это создает впечатление, что шантаж Москвы по Украине оправдал себя», – сказал Пшель

Он признал, что инициатива Байдена лишила его дара речи.

«Таким образом, шаги американского президента на российском направлении уже вызвали сопротивление тех, кто считает, что давление на Москву не должно снижаться. Вопрос в том, каким будет это противодействие и чья линия в итоге возьмет верх», – резюмирует газета.