СМИ, перешедшие на сторону украинских нацистов, будут блокированы

26.02.2022  13:01 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Россия, СМИ, Украина
Новости Украины

«Роскомнадзор» установил  факты распространения недостоверной информации в СМИ на радиостанции «Эхо Москвы», телеканале «Дождь», ресурсах «ИноСМИ», «Медиазона», «New Times», «Свободная Пресса», «Крым.Реалии», «Журналист», «Лениздат», а также в «Новой газете».

Об этом ведомство сообщает на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Роскомнадзор» установил  факты распространения недостоверной информации в СМИ на радиостанции «Эхо Москвы», телеканале «Дождь»,...

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«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны», – говорится в сообщении.

Указанным СМИ предлагается удалить недостоверную информацию. В случае неудаления доступ к этим ресурсам будет ограничен.

«Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией», – говорится в сообщении.

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