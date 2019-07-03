СМИ пишут о чемоданном настроении в окружении Кличко

03.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

У президента Владимира Зеленского однозначно намекнули, что мэр Киева Виталий Кличко в скором времени может лишиться должности главы КГГА, если не “договорится” с новой властью. Тем временем соратники Кличко в больгинстве своем ищут новые “крыши” и пытаются попасть в нардепы по мажоритарным округам, перелдает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в публикации киевского издания “Вести”.

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“В Офисе президента изучают возможность разделения должности мэра и главы КГГА. Проще говоря, это означает, что еще до местных выборов, которые состоятся в 2020 году, Виталий Кличко может лишиться практически всей власти, как это было в свое время с Леонидом Черновецким. Он остался мэром, выполняющим представительскую функцию, а главой горадминистрации назначили Александра Попова, которому отошли финансы, экономический блок и т. д”, – говорится в публикации.

Издание цитирует главу офиса президента Андрея Богдана:

“Я не хочу, чтобы в госбюджете, в местном бюджете воровали. То, что происходило до сих пор, мне не нравится. Якобы они со Столаром (бизнесмен Вадим Столар, которого называют “серым кардиналом” Киева) поссорились, и его удалили от производственных процессов. Но якобы все ходят в один и тот же офис, в который раньше ходили, и там якобы согласовывают свои действия”.

В кулуарах киевской мэрии, по данным издания, также говорят о том, что “может появиться новый хозяин”.

“Есть чемоданное ощущение. Кроме того, никто не понимает, будет ли Виталий в итоге баллотироваться в 2020 году. Знаю, что многие шуршат, ищут работу, пытаются пристроиться при новой власти. История с мостом очень всех подкосила”, — рассказывает о настроениях на Крещатике, 36, источник издания в мэрии украинской столицы.