СМИ: Подразделения МВД и Росгвардии получили приказ не препятствовать ЧВК «Вагнер» в Ростове

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В России продолжают обсуждать попытку вооруженного мятежа, предпринятого Евгением Пригожиным в субботу.

Так, издание «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, пишет, что приказ наносить удары по колоннам «Вагнера» не отдавался, поскольку власти старались избежать лишних жертв как среди мирного населения, так и среди простых бойцов ЧВК — «из уважения к их боевым заслугам».

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«Кроме того, подразделениям МВД и Росгвардии в Ростове-на-Дону был отдан приказ отойти от штаба ЮВО и не препятствовать действиям «Вагнера», – отмечается в публикации.

Кроме того, утверждается, что с мятежниками по разным каналам велись переговоры, в которых, помимо сотрудников Минобороны, в том числе воевавших вместе с ЧВК «Вагнер» в Сирии и на Украине, участвовали и другие представители власти. А уже днем 24 июня к переговорам подключился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поделился подробностями:

«Была достигнута договоренность, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря. Часть из них, кто пожелает в дальнейшем, подпишет контракты с Минобороны».

При этом Песков уточнил, что речь идет о той части бойцов, «кто не принимал участия в этом походе».

Впрочем, по информации «Коммерсанта», участники похода «тоже смогут заключить контракты с Минобороны или же уйти на «гражданку», им также гарантировано прекращение уголовного преследования».

В США же злорадствуют. Так, глава Госдепа Энтони Блинкен говорит, что «мы еще не видели последнего акта».

«16 месяцев назад российские войска стояли на подступах к Киеву, думая, что возьмут город за считаные дни, думая, что сотрут Украину с карты как независимую страну. Теперь в течение этих выходных им пришлось защищать Москву, столицу России, от наемников их собственного производства», — заявил Блинкен по итогу попытки мятежа.

С ним не согласны в Кремле – Песков считает, что субботние события не повлияют на ход СВО.

А вот международный обозреватель Михаил Ростовский призывает не обольщаться.

«Геополитические спарринг-партнеры Кремля (а имя им сейчас легион) очень четко «приняли трансляцию». Вот вывод, который сделали в Вашингтоне, Киеве, Варшаве и прочих подобных столицах: на русских надо давить, это работает! Евгений Пригожин отправится в Белоруссию, но созданные им (будем справедливы: не только им) проблемы останутся. И решить их будет ох как непросто», – пишет Ростовский в «Московском комосольце».