СМИ подтверждают: Из-за украинских ударов в России может подорожать топливо

Михаил Рябов.  
13.03.2024 09:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 824
 
Дзен, Диверсии, Россия, Энергетика


Украинские удары беспилотниками по НПЗ могут привести к росту цен на топливо в России, пишет газета «Коммерсант».

«Атака беспилотника на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа привела к остановке его крупнейшей установки первичной переработки, снизив мощности завода вдвое. Хотя частично это может быть компенсировано за счет загрузки других установок, рынок может потерять объем бензина и дизтоплива, эквивалентный около 2,5% внутрироссийского потребления. Это сделает более сложной задачу правительства по сдерживанию цен на топливо в текущем году: биржевые котировки 12 марта уже перешли к росту», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Украинские удары беспилотниками по НПЗ могут привести к росту цен на топливо в России,...

Газета отмечает, что «российская нефтеперерабатывающая отрасль в текущем году все чаще становится целью атак беспилотников». В этом году нападению подвергались Туапсинский («Роснефть»), Ильский НПЗ, завод НОВАТЭКа в Усть-Луге, а минувшей ночью – нефтеперерабатывающий завод в Рязани, о чем сообщал «ПолитНавигатор». 


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть