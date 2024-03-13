СМИ подтверждают: Из-за украинских ударов в России может подорожать топливо

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Украинские удары беспилотниками по НПЗ могут привести к росту цен на топливо в России, пишет газета «Коммерсант».

«Атака беспилотника на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа привела к остановке его крупнейшей установки первичной переработки, снизив мощности завода вдвое. Хотя частично это может быть компенсировано за счет загрузки других установок, рынок может потерять объем бензина и дизтоплива, эквивалентный около 2,5% внутрироссийского потребления. Это сделает более сложной задачу правительства по сдерживанию цен на топливо в текущем году: биржевые котировки 12 марта уже перешли к росту», – говорится в публикации.

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Газета отмечает, что «российская нефтеперерабатывающая отрасль в текущем году все чаще становится целью атак беспилотников». В этом году нападению подвергались Туапсинский («Роснефть»), Ильский НПЗ, завод НОВАТЭКа в Усть-Луге, а минувшей ночью – нефтеперерабатывающий завод в Рязани, о чем сообщал «ПолитНавигатор».