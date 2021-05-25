СМИ превратили продюсера «Туриста» Александра Колдакова в «наемника «ЧВК Вагнера»

25.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Исполнительный продюсер российского фильма «Турист» Александр Колдаков прокомментировал фейковые публикации СМИ, в которых говорится о якобы участии в съемках картины бойцов «ЧВК Вагнера».

Остросюжетный боевик «Турист», вышедший на экраны совсем недавно, рассказывает о работе российских специалистов, прибывших в Центральноафриканскую Республику, чтобы обучить местную армию основам боя с террористами. Впоследствии сюжет кинокартины стал для журналистов поводом для публикации различных слухов и вбросов.

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Так, в одном из фейковых материалов говорилось о том, что в некоторых сценах участвовали «некие наемники». В качестве доказательства СМИ опубликовали стоп-кадр из фильма с человеком в маске и с оружием в руках, на которого даже «нашли» досье в базе «Миротворца».

Продюсер фильма Александр Колдаков на это заметил, что съемочная группа регулярно следит за реакцией журналистов и пользователей Сети. Он рассказал, что часто среди комментариев и рецензий встречаются подобные публикации, связанные с актерским составом. Статьи о том, что в массовке якобы участвовали бойцы «ЧВК Вагнера», появились совсем недавно, отметил Колдаков.

«Мы решили проверить информацию, представленную в публикациях. Вдруг мы чего-то не учли при наборе актеров, в том числе и актеров массовки? В качестве доказательства участия «наемников» был представлен кадр из нашего фильма. Журналисты пишут, что в фильме якобы снялся человек, воевавший в Донбассе против украинской армии и состоящий в «ЧВК Вагнера». Его имя даже есть в базе «Миротворца». Однако как только мы увидели тот самый снимок, все выдохнули. В роли «наемника» оказался я, а значит это очередной фейк журналистов, которым не дает покоя успех нашей картины», — заявил Колдаков в интервью «Блокноту» .

На фото Александр Колдаков (слева) и постановщик трюков Александр Загуляев (справа).

По словам исполнительного продюсера «Туриста», помимо организации съемок он подбирал актеров для массовки, а также сам снимался в некоторых эпизодических сценах.

«Не такой славы я хотел от этого фильма. Уважаемые сотрудники СМИ и авторы Telegram-каналов, обращаюсь к вам. Не нужно выдавать желаемое за действительное и искать сенсации таким вот лживым образом. Никаких наемников и других вымышленных персонажей на съемках «Туриста» не было. Только актеры из России и ЦАР, а также местные жители. Не надо выдавать желаемое за действительное», – рассказал Колдаков.

Напомним, 14 мая в ЦАР состоялась премьера фильма «Турист». Жители республики оценили кинокартину, оставив положительные отзывы. Также блокбастер получил высокую оценку от председателя СОМБ Александра Иванова.