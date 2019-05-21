СМИ прогнозируют, кто заменит Климкина в МИД Украины

21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Новым МИД Украины может стать Вадим Пристайко, который сейчас является послом Украины при НАТО, а до назначения в Брюссель был замминистра иностранных дел, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили украинские СМИ.

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Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку 16 мая. Сейчас он посол по особым поручениям в МИД Украины.

Министр иностранных дел Павел Климкин подал в отставку и заявил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец.