21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина
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СМИ прогнозируют, кто заменит Климкина в МИД Украины

Новым МИД Украины может стать Вадим Пристайко, который сейчас является послом Украины при НАТО, а до назначения в Брюссель был замминистра иностранных дел, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили украинские СМИ.

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Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку 16 мая. Сейчас он посол по особым поручениям в МИД Украины.

Министр иностранных дел Павел Климкин подал в отставку и заявил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец.

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