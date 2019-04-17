СМИ раскопали, как Порошенко помогал российскому бизнесу уйти от украинских санкций

17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Несмотря на введение в Украине санкций по отношению к российскому бизнесу, россияне обойти законодательство и найти выход для дальнейшей своей деятельности. Это могло стать возможным только благодаря лояльному отношению со стороны самого Порошенко и людей из его окружения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в публикации расследования киевского интернет-издания Капитал.

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“Наглядный пример того, что договоренности о ненападении существуют, демонстрируют действия российских банков в Украине. Несмотря на разговоры о продаже «Сбербанка России» и других финансовых институций, подконтрольных России, банки продолжают работать здесь, как ни в чем не бывало. Так, еще в марте 2017 года в СМИ активно обсуждали возможную продажу Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащего российскому Внешэкономбанку (ВЭБ). Но позднее от этой идеи владельцы отказались. Более того, Проминвестбанк занялся выбиванием средств с украинских должников. Причем часто – весьма с сомнительными шансами на победу”, – отмечается в публикации.

В частности, речь идет о судебных процессах против «Укрзализныци». В Проминветбанке вспомнили «железнодорожникам» ссуды времен президентства Виктора Януковича – 2011 года – на сумму 12 миллионов 900 тысяч долларов и 114 миллионов 900 тысяч грн.

“Не мешало и то, что эти кредиты выдавались по «серым» схемам, в результате чего против ряда должностных лиц УЗ и ПИБа были возбуждены уголовные дела. В течение последних трех лет в «Укрзализныце» отказывались обслуживать эти кредиты, отстаивая сво позицию в судах. К тому же возникли проблемы из-за санкций, которые начали действовать по отношению к «дочке» ВЭБа. Но в Москве нашли способ обойти их. В Киеве же этому, похоже, изрядно подсобили”, – пишут журналисты.

Издание также подробно описывает схему, используя которую российкие компании обходили украинские санкции при содействии вип-чиновников в Киеве.

“В марте 2019 года Хозяйственный суд Киева получил заявление от Проминвестбанка, в котором банк просит привлечь компанию VR Global Partners с Каймановых островов как своего правопреемника в деле «о взыскании задолженности» с «Укрзалицныци». Интересно, что ранее Северный апелляционный хозсуд уже удовлетворил аналогичную просьбу Проминвестбанка, заменил его на компанию VR Global Partners в качестве правопреемника по похожему делу. И это несмотря на позицию «Укрзализныци», которая в феврале 2019 года публично заявляла о попытках Проминвестбанка продать ее кредитную задолженность третьим лицам. «Укрзализныця» при этом «настойчиво рекомендовала потенциальным заинтересованным сторонам воздержаться от такой транзакции». Вместе с тем, «Укрзализныця» подала ряд исков о признании недействительными ряда положений кредитных договоров с «дочкой» российского ВЭБа и внесения изменений в них (часть из исковых требований”, – пишет издание.

«Укрзализныця» аргументирует тем, что изменения в соглашения вносились без согласования с Минфином и Мининфраструктуры).

«Учитывая состояние отношений между Украиной и страной-агрессором и принимая во внимание санкции СНБО Украины к дочерним компаниям банков с российским государственным капиталом, АО «Укрзализныця» призвала потенциальных покупателей долга воздержаться от участия в этой транзакции и провозглашает, что будет рассматривать любые такие действия как враждебное отношение к интересам АО «Укрзализныця» и Украины», – говорится в сообщении Укразализницы”.

Тем не менее, отмечает издание, «оффшорке» с Каймановых островов кто-то дал «зеленый свет», чтобы та смогла забрать «замороженные» долговые обязательства Укрзализницы.

Кто же контролирует VR Global Partners, которая, по сути, обходит санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны? Данную компанию связывают с VR Capital Group, которую создал инвестбанкир Ричард Дейтц – в прошлом являвшийся одним из основателей российской инвесткомпании «Ренессанс Капитал».

Как отмечается в публикации, есть все основания полагать, что данная компания сейчас фактически входит в орбиту структур, связанных с командой действующего президента Петра Порошенко.

“В январе этого года стало известно о том, что инвестбанкиры из окружения главы государства решили перебросить свои солнечные электростанции с одной кипрской «офшорки» на другую. Речь идет о разрешении Антимонопольного комитета Украины об участии кипрской фирмы Wiltan Enterprises Limited, «дочки» VR Global Partners в покупке у партнеров инвестгруппы ICU Макара Пасенюка и Константина Стеценко 50% кипрской Matlomenius Holdings Ltd, которой принадлежит частное предприятие «ПодольскЭнерго», строящее солнечную электростанцию мощностью 60 МВт”, – говорится в статье.

“Есть серьезные подозрения, что партнеры из команды Порошенко и сейчас помогают «скупщику» многомиллионных долгов российского банка в Украине. Более того, исходя из близости этих игроков, может быть так, что команда инвестбанкиров из окружения президента Украины сами заинтересованы в том, чтобы получить «на руки» многомиллионные кредиты. Иначе сложно представить себе, как могла сработать эта заведомо незаконная схема, в результате которой «крайним» рискует оказаться «Укрзализныця» – одна из крупнейших компаний-налогоплательщиков в Украине”, – говорится в публикации.

Что же касается российского Проминветбанка, отмечае издание, то важно понимать, что “кредит УЗ занимал более 50% в общем портфеле банка. Поэтому неудивительно, если после «дружеской» помощи со стороны Киева банк отправят на ликвидацию, повесив оставшиеся обязательства на Фонд гарантирования вкладов”.