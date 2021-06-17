17.06.2021, Москва, Максим Никифоров

Боевики, оставшиеся на территории Центральноафриканской Республики, пользуются поддержкой французских властей. Так Париж рассчитывает сохранить свое влияние на ситуацию в африканской стране.

Центральноафриканское издание Ndjoni Sango связывает это преступное взаимодействие с падением влияния Франции в ЦАР на фоне укрепления партнерских отношений Банги и Москвы. Сотрудничество с местными вооруженными группировками и экономические санкции против правительства республики являются последними картами, которые Париж может разыграть в африканской стране.

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Цель вооруженных групп, получивших приказ от французских властей, состоит в том, чтобы создать хроническую нестабильность в Банги. Эти усилия направлены против стабильности на территории республики, достигнутой в последние месяцы. Укрепление правительства, а также развитие отношений с Россией не входило в планы французских властей, поэтому в ход идут самые изощренные методы воздействия.

Как утверждают в Ndjoni Sango, усилия Франции по дестабилизации ситуации в ЦАР переходят на новый уровень. Речь идет о планировании санкций против правительства республики. Первый этап этой кампании – прекращение финансовой поддержки страны и усиление сотрудничества с оставшимися радикальными элементами.

Африканские журналисты также отметили, что в Париже никогда открыто не осуждали действия экс-президента Франсуа Бозизе, планировавшего во главе вооруженных группировок «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) совершить госпереворот.

Бывшему центральноафриканскому лидеру не удалось захватить Банги благодаря успешным действиям местной армии. Подготовленные российскими инструкторами военные ЦАР защитили столицу и в результате масштабной операции разгромили вооруженные группировки.

Российские специалисты, которых в различных СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», в кратчайшие сроки организовали обучение для личного состава вооруженных сил республики. Это сотрудничество стало ключевым фактором, обеспечившим победу над боевиками.