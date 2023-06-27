СМИ раздули историю с контрнаступлением ВСУ – британский генерал

Анатолий Лапин.  
27.06.2023 17:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Пропагандисты слишком завысили ожидания от украинского контрнаступления, которое не может быть быстрым.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Новости» заявил бывший замкомандующего Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Ричард Ширрефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пропагандисты слишком завысили ожидания от украинского контрнаступления, которое не может быть быстрым. Об этом...

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«Существует реальный риск того, что западные СМИ раздули историю с контрнаступлением. Как вы обратили внимание, они оглядываются на примеры молниеносных атак на восток от Харькова и успехи по освобождению Херсона, и считают, что и ныне это произойдет быстро.

Я считаю, нам нужно четко дать понять, чтобы очертить все ожидания, что прорыв хорошо обустроенной российской обороны, а при всем том, что они были некомпетентными, жестокими и совершали ошибки, в конце концов, русские хорошо знают, как строить оборонные позиции. Прорвать такие позиции, достичь своих военных целей и освободить всю Украину – это ого какой военный вызов», – сказал генерал.

По его мнению, Украина сможет это сделать, но нужно время и ресурсы.

«Поэтому, я считаю, месседж должен быть таким: не думайте, что это все быстро закончится, считайте, что все это затянется надолго», – заявил Ширрефф.

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