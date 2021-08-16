16.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Предстоящий 22 августа визит в Киев канцлера Германии Ангелы Меркель становится унижением для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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Издание обращает внимание, что до приезда в Киев Меркель побывает в Москве, причем пробудет в России аж пару дней, а на Украину прилетит всего на несколько часов.

«Но в Киеве на фрау уже обиделись. 22-го она прилетает, а после встречи должна улететь в Берлин. И даже не останется на саммит «Крымской платформы», который Киев намерен с помпой провести на следующий день, 23 августа», – пишет газета.

Кроме того, 24 августа Украина отмечает 30-летие независимости, но и эту дату немецкий лидер проигнорировала.

«Не останется фрау Меркель, не посмотрит на парад ВСУ на Крещатике, не наденет на голову венок на народном гулянье и даже в вышиванку не переоденется, чтобы пройти среди гарных парубков и дивчин. Экс-глава МИД Павло Климкин даже сообщил, что фрау Меркель поставит Зеленского … нет, не то, что вы подумали, но не менее неудобно: перед трудным выбором в вопросах ситуации с Донбассом и «Северным потоком – 2». Какая катастрофа – одна потенциальная перемога превращается сразу в три зрады. Тут у Зеленского просто рекорд какой-то», – резюмирует «КП».