СМИ: «Российская армия изменилась, и не считаться с ней сегодня нельзя»

17.09.2021 13:16 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Завершившиеся учения «Запад-2021», где был применен ряд новейших образцов российских вооружений, показали, что Россия и Белоруссия готовятся противостоят НАТО во главе США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В течение нескольких дней на территории Белоруссии, Калининградской, Мурманской и Нижегородской областей российские и белорусские военные при поддержке союзников по ОДКБ и ШОС отрабатывали ведение оборонительных действий в случае крупномасштабной агрессии. От кого именно защищались, не называлось, но огненная стена, выстроенная на финальном этапе учений на полигоне Мулино, не должна была оставить недопонимания – воевали как минимум с США и НАТО, как максимум – со всем коллективным Западом», – отмечается в статье.

Также указывается, что впервые в боевой подготовке войск были массово, наравне с танками и другой наземной и авиационной техникой, задействованы инженерные, разведывательные и ударные роботы.

«Только в Мулино их было более 30 штук. Самыми заметными стали машины семейства «Уран» и «Нерехта». В Калининградской области впервые воевали сухопутные дроны «Платформа-М», – пишет издание

Кроме того, впервые в Мулино были массово применены разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты оперативного назначения «Орлан-10», «Ласточка», «Иноходец» и «Форпост», которые прикрывали маневренные действия обороняющихся подразделений с использованием новейших 120-мм управляемых мин «Грань» с лазерной головкой самонаведения. Эти же БПЛА обеспечили «подсветку» поражаемых объектов бронетехники для применения высокоточных авиабомб и ракет

.

«Если смотреть на «Запад-2021» глазами иностранных наблюдателей, то российские учения получились действительно масштабными и по многим моментам показательными. Учения продемонстрировали устойчивость группировок войск, их тактическую подготовку, умение командования решать нестандартные задачи. Российская армия изменилась, и не считаться с ней сегодня нельзя. Но это совсем не означает, что Москва готова перейти границы», – резюмирует «НГ».