25.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
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СМИ сообщили об обысках в доме Суркиса и на базе киевского Динамо

Детективы Национального антикоррупционного бюро сейчас проводят обыски на тренировочной базе «Динамо» и в доме бизнесмена и кандидата в нардепы от Оппоплатформы “За жизнь” Григория Суркиса в поселке Козин Киевская области, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил источник издания Golos.ua в САП.

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По предварительной информации обыски продолжаются в рамках уголовного производства НАБУ о коррупционных схемах на рынке энергетики. Речь о деле в отношении компании «Энергосети» и ее экс-главы Дмитрия Крючкова.

Журналисты напоминают, что вчера автомобиль Григория Суркиса был зафиксирован рядом с НАБУ. Журналисты сообщили, что его вызвали на допрос.

Также согласно опубликованным телефонным разговорам между Суркисами и Крючковым, то деньги от коррупционных сделок «Энергосети» свозились в офис братьев на базе «Динамо».

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