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19.08.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Афганистан, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США
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СМИ: «США отказались бомбить талибов, заключив с ними негласную сделку»

Администрация президента Джо Байдена приняла непростое решение отказаться от воздушной поддержки афганской армии, что...

Администрация президента Джо Байдена приняла непростое решение отказаться от воздушной поддержки афганской армии, что стало приговором режиму в Кабуле и победе талибов

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на информированный источник в одной из стран центральноазиатского региона, пишет «Коммерсант».

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По мнению автора публикации, рассуждения о провале американцев не дают ответа на главный вопрос: что именно произошло во временном промежутке между 7 и 9 августа, когда США вначале нанесли массированный авиаудар по отрядам талибов в афганской провинции Джаузджан, а затем внезапно отказались от новых ударов, поскольку в Пентагоне заявили, что больше не видят в них смысла.

Источник газеты настаивает: негласное соглашение между США и талибами, достигнутое в последний момент, все же имело место.

«Администрация президента Джо Байдена приняла непростое решение отказаться от воздушной поддержки афганской армии, опасаясь новых атак талибов, предупредивших Вашингтон о последствиях, и предпочла пойти с ними на негласные договоренности», – передает слова своего собеседника издание.



«Это позволило избежать кровавой битвы за Кабул, вывело США из-под угрозы ударов талибов, но при этом стало приговором кабульскому режиму, лишив афганскую армию последней надежды переломить ситуацию с помощью авиаударов ВВС США. Талибы смогли взять афганскую столицу бескровно и дали президенту Ашрафу Гани возможность покинуть страну», – пишет газета.

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