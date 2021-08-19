СМИ: «США отказались бомбить талибов, заключив с ними негласную сделку»

Администрация президента Джо Байдена приняла непростое решение отказаться от воздушной поддержки афганской армии, что стало приговором режиму в Кабуле и победе талибов

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на информированный источник в одной из стран центральноазиатского региона, пишет «Коммерсант».

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По мнению автора публикации, рассуждения о провале американцев не дают ответа на главный вопрос: что именно произошло во временном промежутке между 7 и 9 августа, когда США вначале нанесли массированный авиаудар по отрядам талибов в афганской провинции Джаузджан, а затем внезапно отказались от новых ударов, поскольку в Пентагоне заявили, что больше не видят в них смысла.

Источник газеты настаивает: негласное соглашение между США и талибами, достигнутое в последний момент, все же имело место.

«Администрация президента Джо Байдена приняла непростое решение отказаться от воздушной поддержки афганской армии, опасаясь новых атак талибов, предупредивших Вашингтон о последствиях, и предпочла пойти с ними на негласные договоренности», – передает слова своего собеседника издание.

«Это позволило избежать кровавой битвы за Кабул, вывело США из-под угрозы ударов талибов, но при этом стало приговором кабульскому режиму, лишив афганскую армию последней надежды переломить ситуацию с помощью авиаударов ВВС США. Талибы смогли взять афганскую столицу бескровно и дали президенту Ашрафу Гани возможность покинуть страну», – пишет газета.