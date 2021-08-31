СМИ: У ЕС появился шанс замерзнуть этой зимой

31.08.2021 13:45 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

«Газпром» подталкивают к принятию решения о дальнейшем использовании украинской газотранспортной системы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета» в материале о проигранном оператором Nord Stream 2 AG.суда в Дюссельдорфе по иску об освобождении «Северного поток-2» об освобождении от норм газовой директиве ЕС.

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В публикации отмечается, что даже положительное для «Газпрома» решение не было бы окончательным, поскольку его все равно должны были бы одобрить в Брюсселе.

«С другой стороны, «Газпром» явно подталкивают к принятию решения о поставках заблокированных Третьим пакетом объемов газа через украинскую ГТС. В этих условиях для «Гапрома» возможны следующие варианты, кроме оспаривания решения земельного суда в высших судебных инстанциях. К ним относится допуск к трубе других поставщиков. В российской прессе уже появились в этой связи сообщения о готовности «Роснефти» продавать «Газпрому» до 10 млрд куб. м газа в год и поставлять их через «Северный поток – 2». В данном случае придется доказывать, что новый поставщик является независимым и поставляемый по трубе газ формально не принадлежит «Газпрому», – пишет издание.

По словам, Игоря Юшкова, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, «Газпром» мог бы перенести точки сдачи-приема газа в контрактах с европейскими покупателями в Балтийское море в 12 милях от немецкого берега, где начинается действие европейского законодательства. Эксперт говорит, что эти точки будут виртуальными, но формально правило ЕС будет соблюдено.

«Пока же «Газпром экспорт» перестал продавать газ через свою электронную площадку на 2022 год, сообщает Bloomberg. В результате европейские трейдеры могут не успеть заполнить свои хранилища до наступления зимы. Цены на газ резко вырастут , а у европейцев есть шанс замерзнуть этой зимой», – резюмирует «НГ»