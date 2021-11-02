СМИ: «Украинцы радовались, что обманули москалей, а теперь плачут, что остались в дураках»

02.11.2021 11:13 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Для России нет смысла воевать с Украиной, которая душит сама себя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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«Между тем, у России нет никакого желания наносить какие-то удары по Украине или, тем более, куда-то вторгаться. Украина сама душит себя, безусловно, не без помощи со стороны тех, с кем по собственной же инициативе испортила отношения дальше некуда», – отмечается в публикации..

Издание напоминает, что Киев запретил покупать электроэнергию у России и Белоруссии.

«А когда припекло, то Киев кинулся закупать электроэнергию у Москвы и Минска и очень сильно удивился, что они не хотят ему ее продавать. Еще больше руководство Украины обиделось на отказ России продавать энергетические сорта угля для ТЭС и ТЭЦ. В результате стоимость электроэнергии в Незалежной уже в первый день ноября подскочила на 27%. А тут еще «Газпром», как объявили на все той же Украине, снизил объем транзита газа с 86 миллионов кубометров газа в сутки до 57 миллионов кубов. И глава ГТСУ Сергей Макогон бьет тревогу, считая снижение транзита новым актом агрессии России. Он даже спешит наябедничать Европе, что такими темпами российский концерн «недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд. кубометров газа», – пишет издание.

«Господа украинцы обманули сами себя, причем, в очередной раз. Как они радовались, когда зафиксировали в контракте принцип «качай или плати». Просто как дети. И что случилось? Почему теперь они недовольны? Ведь «Газпром», перекачивая 57 млн кубов в сутки, платит как за полноценный транзит 109, зафиксированных в контракте.

Оказывается, при таком объеме транзита у ГТС Украины возникают проблемы с поддержанием необходимого давления в трубе. А еще гораздо меньше можно отобрать из транзитного объема так называемого «виртуального реверса» для своих нужд. Тогда радовались, как обманули москалей, а сейчас плачут, что обманули их. Только их никто не обманывал, это все они сделали сами», – резюмирует газета.