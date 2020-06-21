СМИ Украины «уничтожили» в Ливии за два месяца мотострелковый полк

21.06.2020, Москва, Игорь Охрименко

Практически каждый день на протяжении вот уже нескольких месяцев украинские СМИ публикуют ничем не подтвержденные сообщения о том, что ЧВК «Вагнера» якобы несут потери в Ливии. И если с тиражированием самых безумных фейков, украинским СМИ по-прежнему нет равных в мире, то вот с математикой дела обстоят намного хуже. Из чистого интереса мы решили подсчитать, сколько киевская пресса «уничтожила» россиян только за последние два месяца, и пришли к интересным выводам.

129 публикаций и ни одного доказательства

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Собрать и проанализировать все публикации украинских СМИ, в которых упоминаются потери россиян в Ливии, — задача невозможная, поэтому мы решили остановиться на периоде с 1 мая по 20 июня 2020 года. Но и за неполных два месяца материалов набралось достаточно, а именно — 129 публикаций. Наибольший вклад в виртуальное «уничтожение» россиян в Северной Африке внесло винницкое издание real-vin.com. На нем в день регулярно выходило до 5 материалов по теме.

Однако при таком количестве ни в одной публикации, кроме ссылок на, мягко говоря, сомнительные источники, никаких доказательств нам обнаружить не удалось.

По версии украинских СМИ, Российская Федерация потеряла в Ливии за май и неполный июнь более 1000 человек — «бойцов ЧВК Вагнер и других подразделений из России».

Мы постарались брать данные украинских СМИ по нижней планке. Но и того, что получилось, с лихвой хватит для укомплектования полноценного мотострелкового полка. Как в технике, так и в людях.

Так, например, экипаж танка или БТР (без десанта) мы считали за три человека. В «Тигре» или другой бронемашине мы расположили 2 человека — водитель и командир — представим, что десанта не было или он успел спастись. Загадочное слово «группа» отождествили с отделением из 10 человек, а колонна — это примерно 5 бензовозов, 2 пикапа охраны и грузовик с отделением сопровождения. Там, где указывалось конкретное число, мы брали указанное количество. Следовательно, к полученной цифре можно смело добавлять оговорку «как минимум».

Скромные подсчеты украинских СМИ

Итак, украинские СМИ приводят следующие данные по потерям среди ЧВК «Вагнер» и «российских войск» в Ливии: 18 систем ЗРПК «Панцирь-С1»; 12 танков (модели не уточняются) уничтожено, еще около 82 захвачено; РЗСО «Град» — 12 единиц; бронеавтомобилей — 9 машин, БТР — 15. Вместе с грузовым самолетом, вертолетами, автобусами, грузовика и прочим всего более 200 единиц военной техники различного назначения.

К технике, которая уничтожалась, согласно УкроСМИ, вместе с российским экипажем, следует прибавить еще отдельные эпизоды «массовой гибели» бойцов ЧВК «Вагнер» и «российских войск». Например, в результате разошедшейся по соцсетям информации о засаде на окраине Триполи и аналогичных эпизодов того дня, сообщается о 50 погибших. В другом случае украинские журналисты «уничтожили» до 70 бойцов. В общем, не жалеют украинские медиа борцов с террористами.

Помимо прочего, издание «Реал» сообщало об уничтожении 6 колонн и целого 1 каравана. В плен тем же СМИ было «захвачено» 6 бойцов ЧВК «Вагнер» и один «главарь вагнеровцев», который на поверку оказался генералом ЛНА Омаром Тантушем.

Фантастические числа

Итого мы пришли к фантастическому числу в 1118 человек и 213 единиц техники общих потерь России в Ливии за май и июнь 2020 года. Из них, как бы это иронично не звучало, 666 человек погибшие, 445 — раненые и 7 пленных. Но есть одно важно обстоятельство. Ни одно сообщение не подкреплено доказательством. Ни тел убитых, ни фотографий раненых, ни тем более показаний взятых в плен россиян просто не существует в природе, иначе они тут же стали бы международной сенсацией, тем более, учитывая количество.

Западные коллеги украинских журналистов не такие смелые интернет-воины и в своих оценках намного скромнее. Так, например, Reuters осторожно писал со ссылкой на давно разоблаченный доклад экспертов ООН, что в Ливии якобы присутствует от 800 до 1200 бойцов ЧВК «Вагнера». Получается, что украинские СМИ уничтожили практически всех, но на боеспособности «вагнеровцев» это никак не сказалось.

«Надежные» источники

Источники, на которые ссылаются украинские СМИ под стать украинским журналистам. Один из них — запрещенный в РФ ресурс «Кавказ Центр» — сайт беглых чеченских террористов, которые укрываются от правосудия в Европе. Медиа Украины даже не смущает тот факт, что «Кавказ Центр» находится в Бельгии, и за ситуации в Ливии они могут следить только через мониторы своих компьютеров.

Другой «надежный» ресурс — Selvestor Vivat — паблик белорусских националистов, отличающийся откровенной русофобской риторикой. Наверняка им тоже есть что сказать по поводу Ливии, ведь из Минска виднее, что там на самом деле происходит в Северной Африке.

Плохие математики

Особенно стоит отметить, что согласно той же украинской прессе, суммарно в ливийской земле «осталось лежать 500 бойцов ЧВК «Вагнер».

Но если посчитать по отдельности сообщения УкроСМИ, только за два месяца потери составляют более 1000 человек. Как мы уже писали, математика не самая сильная сторона оголтелых пропагандистов.

Несмотря на отсутствие хоть каких-то доказательств или даже заявлений со стороны так называемого Правительства национального согласия, укросми продолжают создавать на своих интернет-страницах фейки о «погибших» и «пленных» бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии. Они уже настолько увлеклись, что «дебет с кредитом» не сходится. Вся эта ситуация в очередной раз показывает, что Украина хорошо умеет воевать только в виртуальном пространстве.